من جرب تقسيط جرير وحساب قيمة الدفعات

من جرب تقسيط جرير وما هي أبرز عيوب تقسيط جرير ومن الفئات المستفيدة من تجربة كوارا وجرير في المملكة العربية السعودية؟ إذ أن مكتبة جرير تقدم عروض التقسيط إلى العملاء بضوابط وشروط متعددة ونجحت في أن تتعامل مع شركة كوارا للتمويل لكي توفر تقسيط بسعر الكاش وقد ألزمت بضرورة بمعرفة شروط التقسيط من مكتبة جرير للموظفين في القطاعات الحكومية أو الخاصة، إلى جانب أنها تقدم فرصة التقسيط للمقيمين.

من جرب تقسيط جرير

نجح الكثير من العملاء في الاستفادة من عروض التقسيط من مكتبة جرير، ولهذا بعد مبادرة العملاء بطرح سؤال من جرب تقسيط جرير أفادت بأن هناك خدمة تقسيط المشتريات وهي أحد خدمات الموقع المقدم من خلالها كافة التفاصيل التي تخص المميزات، ومن أبرزها:

التقسيط لدى مكتبة جرير بدون دفعة أولى وموافقة فورية على الطلب في حال كانت أركانه جميعًا مكتملة وتم تقديم كافة المستندات المطلوبة أيضًا.

سداد قيمة الأقساط على دفعات شهرية بمدة تصل إلى ثلاث سنوات، ومتوفر حلول التقسيط للمشتريات بالتعاون مع شركة كوارا بدون كفيل.

أكدت اللجنة الشرعية للمكتبة على أن هذا الحل التمويلي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وهذا وفق ما أعلنت عنه مكتبة جرير من خلال موقعها الرسمي.

حاسبة أقساط مكتبة جرير

يمكن الاستعلام عن إجمالي الدفعات الشهرية في تقسيط مكتبة جرير من خلال حاسبة الأقساط الإلكترونية، وهي عبارة عن أداة يتم استخدامها من خلال الخطوات التالية:

على المستفيد زيارة موقع مكتبة جرير.

الدخول إلى خدمة المشتريات من قائمة الخدمات.

ستظهر لك حاسبة الأقساط وبها حقول فارغة لا بد من إدخال البيانات بها.

إدخال سعر المنتج.

إدخال فترة السداد ثم اختيار حساب القسط.

بعدها تستطيع معرفة ما هي قيمة الأقساط الشهرية بناءً على فترة السداد وقيمة المنتج، ويمكن التعرف على أسعار المنتجات من خلال زيارة الصفحة الرئيسية لمكتبة جرير أو الدخول إلى العروض الأسبوعية التي تقدم فيها خصومات هائلة على المنتجات والاستفادة من عروض التقسيط في آن واحد كما يمكن زيارة فروع المكتبة لمعرفة المزيد من المعلومات.