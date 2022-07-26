نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسرار عملاق ابل المنتظر.. موعد اطلاق ايفون بروماكس 14 فى الاسواق بتصميم رائع وجديد كليا ومواصفاتة الجبارة وسعرة المتوقع في المقال التالي

عمر شويل - جدة اسرار عملاق ابل المنتظر.. موعد اطلاق ايفون بروماكس 14 ، اطلقت الشركة الأمريكية أبل نسخة رسمية من التصميم المحاكي لجهازها الهاتفي الجديد ايفون برو ماكس 14 الذي يمكن أن يتم طرحها إلى الأسواق في مصر والسعودية خلال الشهور القادمة، فلم تقوم الشركة بتحديد موعد معين لطرح الهاتف حتى الآن، فهو الهاتف المنتظر من قبل الكثير من محجبين اقتناء هواتف الماركة العالمية ابل المعروفة بأجهزتها الفاخرة التي تأتي بمواصفات وإمكانيات مختلفة عن أي هاتف أخر.

اسرار عملاق ابل المنتظر.. موعد اطلاق ايفون بروماكس 14

هناك الكثير من الأشخاص الذين لا يقبلون بشراء هواتف إلا من خلال شركة ايفون التي تطرح من الحين إلى آخر نسخ جديدة وحديثة من الهواتف الخاصة لها، وينتظر أغلب عشاق الأيفون موعد إطلاق الهاتف الجديد التي لا يصدر بعد في الأسواق بل أعلنت الشركة الأمريكية بشكل رسمي عن إنتاجه، ولكنه غير متوفر حالياً داخل الأسواق سواء في سوق الهواتف المصري أو السعودي.

مواصفات هاتف iPhone 14 Pro max

على حسب البيان التي أصدر من قبل شركة أبل أن الهاتف الجديد يأتي بمواصفات عديدة فهو يحتوي على كاميرا خلفية كبيرة بدقة 48 ميجا بيكسل، إلى جانب حجم الهاتف التي يصل إلى 6.7 بوصة.

ومن المتوقع ان يأتي الهاتف بمجموعة مميزة من المواصفات الأخرى التي تتمثل فيما يلي:

تم صناعة الهاتف من الزجاج المقوي محاط به إطار من الألومنيوم لحمايته.

يبلغ وزن هاتف تقريباً حوالي 226 جرام.

كما أنه من الهواتف التي تدعم كافة تقنيات الجيل الثالث والرابع والخامس.

يمتلك شاشة تبلغ سعتها 6.72 بوصة.

أما معدل الترميز بالهاتف 120 هرتز.

وتقنية شاشة هاتف آيفون 14 برو ماكس Qhd.

يأتي الهاتف دون حواف جانبية ومن المتوقع أن تقوم أبل بالاستعانة بمعالج Qualcomm’s Snapdragon X65 5G chip.

تقوم كاميرات الهاتف بالتصوير من خلال تقنية 8K.

أما المعالج فهو A16، ويدعم خاصية البلوتوث وتقنية WiFi 6E.

بالإضافة إلى أن الكاميرا الخلفية في أيفون 14 برو ماكس تعمل بدقة 45 ميجا بكسل، وبه كاميرا أخرى للعزل وأخرى للمساحات الواسعة.

المساحة الداخلية للآيفونبرو ماكس 128 جيجا بايت.

سعر هاتف ايفون بروماكس 14

يتساءل الكثيرين عن سعر آيفون 14 برو ماكس ولكن لن يتم الإعلان عن السعر حتى الآن، ولكن من المتوقع أن يتم إصدار هاتف أيفون 14 بسعر 1100 دولار تقريباً، بينما يكون سعر هاتف آيفون 14 برو بسعر 1250 دولار تقريباً، أما سعر هاتف آيفون 14 برو ماكس فمن المتوقع أن يكون بحوالي 1500 دولار تقريباً.