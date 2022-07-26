نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في منصة احسان كمحتاج وسداد الديون والقروض وفواتير الكهرباء الشروط في المقال التالي

منصة إحسان هي منصة تربط العائلات المحتاجة بالمتبرعين، حيث يمكن للمانحين اختيار التبرع بالمال أو الطعام أو الملابس أو أي أشياء أخرى للعائلات المحتاجة، وتوفر إحسان أيضًا وسيلة للمتبرعين للتواصل مع العائلات والتعرف عليهم على المستوى الشخصي، فإذا كنت من أفراد الأسرة المحتاجين، يمكنك التسجيل في منصة إحسان لسداد الديون و بمجرد تسجيلك ستتمكن من عرض ملفات تعريف المتبرعين المحتملين وإرسال رسائل إليهم. كيفية التسجيل في منصة إحسان كمحتاج إليكم خطوات التسجيل في المنصة كالتالي: أولا قم بالدخول على منصة احسان من خلال الموقع الإلكتروني للمنصة.

قم بتسجيل الدخول على الموقع من خلال إدخال جميع البيانات بطريقة واضحة وصحيحة مع ضرورة الدقة في تسجيل البيانات.

ثم قم بالدخول على الصفحة التي تلى الصفحة الرئيسية أنها الصفحة الخاصة بالفئات الأكثر احتياجا للمساعدات المقدمة من قبل منصة احسان.

قم بإدخال جميع المعلومات الخاصة بك التي يتم طلبها من خلال الموقع الخاص بالمنصة والخاصة بالتبرع الذي يرغب المستفيد في الحصول عليه.

استمر في الضغط على زر التسجيل. شروط التسجيل في منصة إحسان كمحتاج لابد أن يكون المتقدم لدى المنصة شخص سعودي الجنسية ومقيم داخل المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

يجب أن يكون لدى المتقدم رقم جوال سعودي حتى تستطيع المنصة أن تتواصل معه من خلاله، لابد من توافر بريد إلكتروني ساري المفعول خاص بالمتقدم، حيث يتم إرسال رسالة من المنصة على هذا البريد عند تنشيط الحساب. مميزات منصة احسان تهتم المنصة دائما بالعناية بجميع الأفراد المحتاجين وكذلك المتبرعين.

تشارك المنصة في العديد من المجالات المتنوعة،حيث تهتم كثيرا بالعمل الخيري، ولديها العديد من الخيارات التي تسرع التبرع و تدعمه.

طرق التبرع في منصة احسان: قم بالدخول الي موقع منصة حسان. قم بالضغط علي عرض فرص التبرع المتاحة. قم باختيار فرصة التبرع التي ترغب بالتبرع إليها. استمر بالضغط علي زر تبرع الآن. قم بإدخال بيانات الدفع المطلوبة منك مثل (الاسم، رقم البطاقة، تاريخ انتهاء البطاقة، رمز أمان البطاقة. قم بالضغط علي إتمام عملية التبرع، ثم انتظر قليلا سيتم إرسال إشعار إليك يفيد بإتمام عملية التبرع بنجاح.

عمر شويل - جدة التسجيل في منصة احسان كمحتاج وسداد الديون والقروض وفواتير الكهرباء الشروط - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التسجيل في منصة احسان كمحتاج وسداد الديون والقروض وفواتير الكهرباء الشروط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.