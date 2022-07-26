شروط قرض سكني لمستفيدي الضمان الاجتماعي وجميع الفئات

شروط قرض سكني من الأشياء الأساسية التي يجب أن يطلع عليها كافة مواطني المملكة من راغبي الاستفادة من منتجات وزارة الإسكان المختلفة ومن ثم الاطلاع على طريقة الدعم السكني لمعرفة الخطوات الأساسية للتقديم والاستفادة من الدعم، حيث توفر وزارة الإسكان عددًا كبيرًا من المنتجات والتي من أهمها أرض وقرض وزارة الإسكان لتلبية احتياجات المواطنين بشتى الطرق، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على شروط قرض سكني.

شروط قرض سكني

وضعت وزارة الإسكان بعض الشروط التي من شأنها تحديد مدى أهلية المتقدم للاستفادة من القروض السكنية الموضوعة وذلك لضمان التأكد من أهلية المتقدم وتشتمل تلك الشروط على:

أن يتم التقديم عن طريق عائل الأسرة.

لا يجب أن يقل العمر عن 25 عامًا وقت التقديم.

لا يوجد مسكنًا مملوكًا لرب الأسرة أو أحد أفرادها في الوقت الحالي وخلال السنوات الخمس الماضية لتقديم الطلب.

ضرورة إثبات محل الإقامة بصورة دائمة داخل المملكة.

إذا تم رفض طلب القرض بسبب عدم توافر الشروط يحق للمواطن التقديم مرة أخرى فور توافر الشروط.

يستطيع مستفيدي الضمان الاجتماعي التقديم على الإسكان التنموي والحصول على الوحدات السكنية أو القروض.

منتجات وزارة الإسكان

وفرت وزارة الإسكان العديد من المنتجات التي من شأنها تلبية حاجة المواطنين ومن أهمها:

منتج البناء الذاتي: ويتميز هذا المنتج بإمكانية استخراج التراخيص والرسومات في فترة وجيزة، إضافة إلى إمكانية الاستفادة منه لمستحقي الدعم وغير مستحقيه أيضًا.

منتج مشاريع أراضي القطاع الخاص: ويتاح هذا المنتج للمواطنين فقط على أن يتم الاختيار من بين الخيارات المتعددة للأراضي والتي تشمل العديد من المناطق والمحافظات بالمملكة.

منتج الوحدات الجاهزة من السوق: يعد من أكثر المنتجات إقبالًا ويتميز بعدم تحمل المتقدم للضريبة المضافة إذا كانت الوحدة هي مسكنه الأول، كما أن المنتج يتيح الاختيار ما بين وحدات متميزة بمواقع حيوية.

شروط أرض وقرض وزارة الإسكان

أيضًا وفرت الوزارة إمكانية استفادة المواطن مستوفي الشروط من الحصول على أرض للبناء إضافة إلى حصوله على قرض مدعوم لمساعدة على إنجاز البناء في وقت قصير، ولكن يجب أن يستوفي الشروط التالية: