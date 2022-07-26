شراء جوال أيفون 13 برو ماكس بالتقسيط بدون فوائد دفع 100 ريال شهرياً

عدد كبير من الأشخاص يرغبون في شراء أيفون 13 برو ماكس ولكن لا يملكون ثمن الهاتف كاملا فيمكن أن يقوم بتقسيط المبلغ لشراء الهاتف لأنه يمتلك العديد من المواصفات التي تجعلها مفضل عند جميع الأشخاص، ويجب الإشارة إلى أن مكتبة جرير توفر شراء أيفون 13 برو ماكسب التقسيط حتى يستطيع الأشخاص شراؤه، كما أنها توفر أكثر من نظام للتقسيط لكي تسهل الإجراءات على الأشخاص عند شرائه واختيار النظام الذي يتلاءم مع قدراتهم الشرائية، كما أنها توفر إمكانية استبدال الهاتف الخاص بك بأيفون 13 برو ماكس مع دفع الفارق، وسوف نوضح جميع تفاصيل شراء أيفون 13 برو ماكس.

تقسيط أيفون 13 برو ماكس من جرير دون فوائد

تقوم مكتبة جرير بالتعاون مع البنوك السعودية بتوفير خدمه التقسيط لجوال أيفون 13 برو ماكس، حيث أن هذا الهاتف يعتبر آخر إصدارات شركة آبل الشركة الأشهر في صناعة الهواتف الذكية فإن جميع حاملي بطاقات الائتمان للبنوك يستطيع المشاركة لكي يستفيدوا من هذا العرض و شراء الهاتف دون دفع قيمتها كاملة ويمكن التقسيط على مدة تصل إلى 12 شهر بدون فوائد، وقد بدأ العرض في 22 من شهر يونيو الماضي لعام 2022 ومستمر إلى شهر يوليو الحالي 2022 على جميع المواطنين حتى يستطيعوا التقسيط أيفون 13 بروم كس بسهوله

خطوات شراء أيفون برو ماكس من جرير

عرض تقسيط أيفون 13 برو ماكس من مكتبه جرير من خلال البنوك حيث يتم خطوات الشراء في خصم المبلغ من حسابك وسوف يتولى البنك المشارك لقبول طلب التقسيط على 12 شهر من خلال الخطوات التالية