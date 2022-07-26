أكواد فري فاير الجديدة أحدث إصدار وخطوات استردادها عبر موقع reward.ff.garena

توفر لعبة فري فاير خاصة رائعة تُمكن اللاعبين من الحصول على جواهرها مجانًا دون معاناة البحث عن كيفية الشراء ودفع الأموال في مقابل الحصول عليها، وهي تتعلق بالشحن من خلال الأكواد الجديد غير المستعملة، والتي يتم تفعيلها من خلال الموقع الرسمي المختص للعبة، والذي يوفر لك استبدال الأكواد بالألماس وفق عدد من الضوابط والشروط الأساسية، من أبرزها سريان صلاحية الكود المستخدم في الخانة الخاصة به.

أحدث أكواد فري فاير

ننشر لكم تشكيل من أحدث أكواد فري فاير المتداولة مؤخرًا، والتي يُمكنكم من خلال استخدامها في الحصول على الجواهر والألماس التي تساعدك في شراء ما تبحث عنه من مهام وعناصر داخل بيئة اللعب:

UK2P-Z3NF-GV5U

NLCB-6S92-K2DE

6LU6-9JJZ-J7S8

FAG4-LHKD-92GZ

RHUV-SWWV-N9G4

FBJ9-MTXB-9XAP

5R8S-AGS5-MCK5

2K5A-WHD3-FKWB

XKVJ-M65A-NPUQ

AMCT-7DU2-K2U2

LQ6Q-2A95-G29F

HDQK-XDFJ-7D4H FZ7G-N64Q-2RFS

BKSK-ECCM-JZEB

L8LN-F5WK-2YPN

TPNA-MS84-ZE8E

26JT-3G6R-QVAV

A46N-U6UF-Q2JP

QA97-CXS2-J0F0

W73D-61AW-NGL2 RGHF-FC3Q-V2U7

H63T-DE8C-MIK7

Z2FB-HASU-3VXS

4UBY-XPTW-ERES

FXDS-TSWY-QTJ9

Z765-QRED-E7RB

N8KH-BOIU-7Y6S

TFDC-V3B4-N5KH

OIUB-7YCX-ZGRA

QE1C-VB3N-4JR5 TYI8-B2VY-HDJS

PRYH-0J9B-8VFU

7TGF-EV4B-NT3H

L7IV-UCXE-AQSD

C34T-YHUN-VCII

FGHN-KLOI-98U7

YT5R-F459-GHY6

FJ3R-UFG1-42IU

Y6TQ-FVR5-T09I

1UQ2-8EGD-ICJX

خطوات استردادها عبر الموقع الرسمي

أما عن خطوات استرداد الجواهر من تلك الأكواد عبر الموقع الرسمي للعبة المعتمد، فيتم من خلال اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول عبر موقع استرداد هدايا فري فاير: https://reward.ff.garena.com/ar

ثم تسجيل رمز الاسترداد أي الكود المكون من حروف وأرقام كبيرة وصغيرة.

ستظهر على الفور مكافآت العناصر في الخانة المخصصة.

انقر على موقع الجوائز في داخل اللعبة.

سيتم إضافة الجواهر إلى محفظة الحساب تلقائيًا.

لا يمكنك استرداد أي رموز منتهية الصلاحية.

لابد أن يكون الكود ساريًا الصلاحية.

مع الأخذ في الاعتبار أنه لن يمكنك استرداد مكافآتك بحسابات الضيف أو صديق آخر داخل العبة، لابد أن يكون عر الحساب الخاص بك، مع إمكانية ربط حسابك بالفيسبوك أو أي من مواقع التواصل الاجتماعي مع حسابك في اللعبة، من أجل الحصول على المكافآت، إلا أنه لا يمكنك في الوقت ذاته استرداد الرمز الذي تم استرداده بقيمة 1 مقابل 1 مرة أخرى.