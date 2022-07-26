شروط التقسيط من مكتبة جرير وطريقة التقديم

شروط التقسيط من مكتبة جرير تعاونت مع جهات التمويل لكي تقدمها وبالتالي تضمن الأمان لعملائها وتؤهلهم إلى الحصول على تقسيط جوالات أو الحصول على لاب توب رخيص من جرير وتشمل أيضًا العروض الأسبوعية التي توفرها المكتبة، وقد تم تصنيفها على أنها واحدة من أهم وأفضل المحلات التجارية التي تقدم الأجهزة الإلكترونية مع الضمان، وحتى تستفيد من تقسيط جرير ايفون 12 أو إن كنت تستفسر من جرب تقسيط جرير فسوف نقدم الدليل الشامل.

شروط التقسيط من مكتبة جرير

استطاعت المكتبة أن توفر عروض تقسيط المشتريات بالتعاون مع شركة كوارا التي تقدم التمويل، فعند الموافقة على طلبك من الشركة تستطيع التوجه إلى جرير للحصول على المنتج الذي ترغب في شرائه ولكن ينبغي الاطلاع أولًا على شروط التقسيط من مكتبة جرير وهي كما يلي:

الموظف الذي يعمل لدى أحد مؤسسات الدولة السعودية الحكومية أو شبه الحكومية لا بد أن يكون سنه أكثر من واحد وعشرين سنة، وأن يلتحق بوظيفته من فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

أما العاملين في القطاع العسكري في السعودية ويرغبون في تقسيط مكتبة جرير فلا بد أن يكونوا ملتحقين بالوظيفة من فترة لا تقل عن ستة أشهر.

والقطاع الخاص لحاملي الجنسية السعودية متوفرة لهم الخدمة ولكن بشرط مرور ثلاث أشهر على الأقل من تاريخ الالتحاق بالوظائف.

السن للمتقاعد لا يكون أكثر من سبعين سنة عند تقديم الطلب.

المقيمين في المملكة ممن حصلوا على إقامة رسمية ويعملوا في القطاع الخاص أو الحكومي يشترط ألا تكون أعمارهم أقل من خمسة وعشرين سنة وفترة التحاقهم بالوظيفة لا تقل عن سنة للقبول في عروض تقسيط مكتبة جرير.

أما عن قيمة الحد الأدنى للرواتب فهي أربعة آلاف ريال سعودي لجميع الفئات السابقة.

التقديم على تقسيط جوالات جرير

من أجل التقديم والحصول على جوال بالتقسيط من مكتبة جرير لا بد من اتباع التالي: