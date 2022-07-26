“لينكــ jobs.sa مباشر” التسجيل في وظائف الامن العام للنساء في السعودية 1444

التسجيل في وظائف الامن العام للنساء في السعودية 1444 شهدت الأيام الأخيرة اعلان رسمي من جانب الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، والتي اعلنت رسميا عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للأمن العام، وذلك بعدما سمحت الحكومة السعودية بتقديم وقبول النساء بشكل طبيعي في الامن العام، وذلك على رتبة جندي للكادر النسائي، حيث تم فتح باب التقديم لجميع المواطنات في المملكة العربية خلال الفترة الأخيرة والتي جاءت بداية من اليوم السبت 24 -12 -1443 هجريا، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية التسجيل في وظائف الامن العام للنساء في السعودية 1443 وما هي الشروط التي يجب توافرها

كيفية التسجيل في وظائف الامن العام للنساء 2022

وبناء على ما أعلنته الجهات الرسمية فنجد ان التسجيل في وظائف الامن العام للنساء في السعودية سوف تكون من خلال بوابتي أبشر وتوظيف فنجد انه بناءً على ما تم الإعلان عنه من قبل الحساب الرسمي للمديرية العامة للأمن العام، فقد تم اتاحة التسجيل للنساء التقديم على رتبة “جندي” عبر بوابتي التقديم في توظيف وأبشر، شرط أن تحمل المتقدمة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.

في البداية يتم الدخول عبر موقع ابشر توظيف.

توظيف. ثم يتم اختيار وظائف الامن العام للنساء.

ثم يتم اختيار التقديم الى الوظيفة التي يرغب بها المتقدمة

ادخال كافة البيانات الأساسية المطلوبة بشكل صحيح ومن ثم يتم اختيار ايقونة استخراج النتيجة الخاصة بالطالب مباشرة.

شروط التسجيل في وظائف الامن العام للنساء 1443

وقد تم تحديد مجموعة من اهم شروط وضوابط القبول في وظائف الامن العام للنساء، والتي جاءت على النحو التالي.