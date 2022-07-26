نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات Xiaomi Redmi K50i 5G شاومي تنافس أقوى الهواتف بالامكانيات والسعر لن تتخيل في المقال التالي
يبحث الكثير من الأشخاص عن الأصدار الجديد من شركة شاومي وهو هاتف ريدمي K50i حيث يمتاز هذا الهاتف درجة سطوع عالية للشاشة تصل إلى 650 شمعة لأقصي سطوع للشاشة، بينما يصل السطوع العادي في الشاشة إلى 500 شمعة، يدعم الهاتف أيضا الوضع الليلي، ويتميز بالمزج بين 16 مليون لون، يعمل الهاتف أيضا بمعالج ثماني النواة، وغيرها من العديد والمميزات التي توجد في الهاتف، وسوف نوضح لكم في هذا المقال الشبكات التي يدعمها الهاتف، وغيرها من المزايا الأخرى.
شبكات يدعمها هاتف شاومي K50i الجديد
وسوف نوضح لكم في هذه السطور أهم الشبكات الاي يدعمها هذا الهاتف الجديد من إصدار شرمة شاومي، والذي تتيح استخدام الجهاز بفوائد كثير وتقنيات حديثه، ولذلك إليكم الشبكات والشرائح التي يدعمها هاتف K50i الجديد.
- يدعم هذا الهاتف شبكة 2G, وشبكة 3G مما يحقق لك سرعة عالية في استخدام الانترنت.
- بالإضافة إلى أنه يدعم شبكة G4,G5 أيضا وهذا الأمر يجعلك تستخدم الهاتف في حالة توفر أي شبكة أنترنت لديك.
- يأتي الهاتف مزود بعدد 2 شريحة Sim، مما يغنيك عن حمل هاتفين بعد الأن.
- تصل سرعة الأنترنت بالهاتف إلى شبكات 3G حتى 24 ميجا بايت، بينما تصل سرعة الانترنت لشبكة 4G إلى حوال 1.2جيجا بايت.
- دقة تصنيع ومعالج هاتف K50i الجديد
وبعد أن وضحنا لكم في السطور السابقة أهم الشبكات وسرعات الانترنت التي يدعمها هذا الهاتف إليكم دقة التصنيع والأعداد لهذا الهاتف، موضحه كالتالي.
- اسم المعالج الخاص بهذا الهاتف هو MediaTek Dimensity 8100 وهو معالج ثماني النواة يقوم بتشغيل أهم وأقوي الألعاب دون التأثير على سرعة الهاتف.
- تبلغ دقة تصنيع الهاتف إلى 5 نانومتر، ولذلك يعد من أهم الهواتف الحديثة المطروحة في الأسواق.
- اما عن ذاكرة الهاتف فأنه تبلغ النسخة ذات الذاكرة 6جيجا بايت لنسخة 128، بينما 8 جيجا بايت للنسخة 256 جيجا بايت والنسخة 128 أيضا.
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