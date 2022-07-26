مواصفات Xiaomi Redmi K50i 5G شاومي تنافس أقوى الهواتف بالامكانيات والسعر لن تتخيل

يبحث الكثير من الأشخاص عن الأصدار الجديد من شركة شاومي وهو هاتف ريدمي K50i حيث يمتاز هذا الهاتف درجة سطوع عالية للشاشة تصل إلى 650 شمعة لأقصي سطوع للشاشة، بينما يصل السطوع العادي في الشاشة إلى 500 شمعة، يدعم الهاتف أيضا الوضع الليلي، ويتميز بالمزج بين 16 مليون لون، يعمل الهاتف أيضا بمعالج ثماني النواة، وغيرها من العديد والمميزات التي توجد في الهاتف، وسوف نوضح لكم في هذا المقال الشبكات التي يدعمها الهاتف، وغيرها من المزايا الأخرى.

شبكات يدعمها هاتف شاومي K50i الجديد

وسوف نوضح لكم في هذه السطور أهم الشبكات الاي يدعمها هذا الهاتف الجديد من إصدار شرمة شاومي، والذي تتيح استخدام الجهاز بفوائد كثير وتقنيات حديثه، ولذلك إليكم الشبكات والشرائح التي يدعمها هاتف K50i الجديد.