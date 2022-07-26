نظام التقاعد الجديد للمعلمين 1444 وحالات استحقاق المعاش

نظام التقاعد الجديد للمعلمين التى تم التعديل علية وفقا لنظام التقاعد المدني التابع لمؤسسة التقاعد العامة، حيث يوجد حالات يتم تقاعد المعلم بها، ويكون ذلك بعد تقديم الطلب الى وزارة التعليم السعودي بالتقاعد المبكر او الإعارة وفقا للشروط محددة قد وضعتها، ويجب ان يمضي مدة 20 عامًا على المعلم في الوظيفة أثناء التقديم على التقاعد المبكر، وإن يكون السن الرسمي للتقاعد في المملكة العربية السعودية هو 60 عام، ويمكن للمعلم المتقاعد حساب الراتب التقاعدي الخاص به إلكترونيًا، وذلك عبر حاسبة الضمان الاجتماعي التقديرية للمعلمين في المملكة، بعد الزيادة التي قدمتها الحكومة على رواتب المعلمين المتقاعدين في الفترة الأخيرة، ويكون ذلك تقديرا من الوزارة الى المتقاعدين بعد بذل مجهود عظيم فى تدريس وتعليم الطلاب لمستقبل افضل.

نظام التقاعد الجديد للمعلمين 1444

تم تعديل بعض المواد فى نظام التقاعد ليناسب اغلب حلات تقاعد المعلمين وفقا للمؤسسة التقاعد، يمكن للمعلم التقاعد المبكر في حال أثبت أنه غير قادر على أداء الوظيفة والعمل، وذلك وفقا للتعديلات الأتية:

مدة الخدمة للمعلم أقل من 10 سنوات يتم حساب المكافأة بنسبة 14% من قيمة آخر مرتب له، وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة. المعلمات ممن استقلت، أو قدمت معاش مبكر يحق لها الحصول على نسبة 11% من قيمة آخر راتب لهن عن كل سنة في الخدمة وذلك في حال إذا كان سبب الاستقالة أو المعاش المبكر هو الزواج. يستحق المعلم معاش نهاية خدمة حين بلوغ الخدمة المحسوبة في التقاعد 25 سنة على أقل تقدير.

حالات استحقاق المعاش التقاعدي للمعلمين

وصول إلى سن التقاعد النظامي، وذلك مهما كانت مدة الخدمة حتى وإن لم تصل إلى 25 سنة من الخدمة. الوفاة أو الفصل من العمل بسبب العجز عن ممارسة العمل على أن يكون ذلك بسبب لا علاقة له بالعمل مهما كانت مدة الخدمة. الوفاة أو الفصل من العمل الناتج عن العجز عن القيام بالعمل، ولكن بسبب له علاقة بالعمل وخلال تأدية الخدمة. يحال المعلم للتقاعد بعد 15 عاماً إذا تم فصله من قبل مجلس الوزراء.

طريقة التقديم على التقاعد المبكر للمعلمين 1444