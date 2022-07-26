نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي المطور أغسطس 2022 موعد الصرف وشروط الاستحقاق في المقال التالي
الضمان الاجتماعي المطور 2022، يتابع مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية كل ما هو جديد بخصوص صرف الدعم حيث يمثل هذا الدعم دخلاً شهرياً مهماً لدي الأسرة الفقيرة ومتوسطي ومحدودي الدخل حيث تقدم وزارة الموارد البشرية هذا الدعم بهدف تحسين جودة حياة المواطنين وتقديم العناية لهم في جميع مجالات الحياة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص كما أعلنت الوزارة من قبل عن استمرار فتح التسجيل في الدعم حتي نهاية شهر أكتوبر 2022، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم موعد صرف الدعم في شهر أغسطس القادم وما هي شروط الاستحقاق.
موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور أغسطس 2022
ينتظر المستحقين الإعلان عن إيداع قيمة الدعم القادمة وأكدت مصادر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سوف تقوم بإيداع الدعم الخاص بشهر أغسطس 2022 يوم الثلاثاء الموافق الأول من أغسطس القادم والثالث من محرم 1444 وذكرت وزارة الموارد البشرية وأكدت على ضرورة الإطلاع على أخبار الدعم من خلال القنوات الرسمية الخاصة بها وتم تطوير هذا الدعم والإعلان عنه منذ نوفمبر الماضي وذلك بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 لمساعدة الأسر وتوفير احتياجاتهم الأساسية كما يهدف إلى تطور وتحسين المستوي الاجتماعي والاقتصادي لهم ومشاركتهم للعمل في المجالات المختلفة عن طريق توفير البرامج التعليمية والتدريبية للمؤهلين من أفراد الأسرة.
شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443
هناك عدد من الشروط يجب وجودها في كل متقدم يرغب في الحصول على المعاش ومن أهم الشروط المطلوبة كالتالي:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية.
- أن يكون من الفئات المستحقة للدعم.
- لا يمتلك أي أصول أو عقارات.
- غير متواجد داخل دور الإيواء الحكومية.
- يحق للمرأة غير السعودية إذا كانت متزوجة من رجل سعودي والأرملة أو والمطلقة غير السعودية ولديها أبناء يحملون الجنسية السعودية يحق لها حصولها على الدعم.
- الالتزام بالأهداف التي أعلنت عنها الوزارة وهي توفير الحياة الكريمة للأسرة وتوفير العناية الصحية والتعليمية لهم.
- لا تزيد قيمة الدخل الشهري لرب الأسرة والفرد داخل الأسرة عن الحد الأدنى المخصص لقيمة الدعم وهو 1100 ريال لرب الأسرة و 550 ريال للفرد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الضمان الاجتماعي المطور أغسطس 2022 موعد الصرف وشروط الاستحقاق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.