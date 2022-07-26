الضمان الاجتماعي المطور أغسطس 2022 موعد الصرف وشروط الاستحقاق

الضمان الاجتماعي المطور 2022، يتابع مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية كل ما هو جديد بخصوص صرف الدعم حيث يمثل هذا الدعم دخلاً شهرياً مهماً لدي الأسرة الفقيرة ومتوسطي ومحدودي الدخل حيث تقدم وزارة الموارد البشرية هذا الدعم بهدف تحسين جودة حياة المواطنين وتقديم العناية لهم في جميع مجالات الحياة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص كما أعلنت الوزارة من قبل عن استمرار فتح التسجيل في الدعم حتي نهاية شهر أكتوبر 2022، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم موعد صرف الدعم في شهر أغسطس القادم وما هي شروط الاستحقاق.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور أغسطس 2022

ينتظر المستحقين الإعلان عن إيداع قيمة الدعم القادمة وأكدت مصادر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سوف تقوم بإيداع الدعم الخاص بشهر أغسطس 2022 يوم الثلاثاء الموافق الأول من أغسطس القادم والثالث من محرم 1444 وذكرت وزارة الموارد البشرية وأكدت على ضرورة الإطلاع على أخبار الدعم من خلال القنوات الرسمية الخاصة بها وتم تطوير هذا الدعم والإعلان عنه منذ نوفمبر الماضي وذلك بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 لمساعدة الأسر وتوفير احتياجاتهم الأساسية كما يهدف إلى تطور وتحسين المستوي الاجتماعي والاقتصادي لهم ومشاركتهم للعمل في المجالات المختلفة عن طريق توفير البرامج التعليمية والتدريبية للمؤهلين من أفراد الأسرة.

شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443

هناك عدد من الشروط يجب وجودها في كل متقدم يرغب في الحصول على المعاش ومن أهم الشروط المطلوبة كالتالي: