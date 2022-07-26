شفاء الرئيس الأمريكى من فيروس كورونا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 26 يوليو 2022 08:22 مساءً - أعلن كيفن أوكونور طبيب البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، انتهاء أعراض فيروس كورونا من على الرئيس الأمريكى جو بايدن، الذى أصيب بالفيروس الأسبوع الماضى.

ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن عدم وجود السيدة الأولى جيل بايدن في البيت الأبيض يجعله مضطرا للاعتماد على كلبه ميجور لإيقاظه من النوم.

وقال بايدن للصحفيين فى نهاية اجتماع افتراضى استمر قرابة ساعة مع مصنعى شرائح الكمبيوتر: "أشعر بشعور رائع لقد أمضيت ليلتين كاملتين من النوم العميق".