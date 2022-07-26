استطلاع: معظم الأمريكيين لا يخططون لتحصين أطفالهم ضد كورونا

وبحسب الاستطلاع الذى نشرت نتائجه صحيفة "ذا هيل" الأمريكية اليوم الثلاثاء، قال أكثر من 40% من آباء الأطفال دون سن الخامسة إنهم "بالتأكيد لن يقوموا بتطعيم أطفالهم"، مقارنة بحوالى 10% قالوا إنهم يريدون تطعيم أطفالهم فى أقرب وقت ممكن، بينما أشار 7% فقط إلى أن أطفالهم تلقوا اللقاح بالفعل.
وأوضح نحو ربع الآباء الذين شملهم الاستطلاع أنهم يريدون "الانتظار ليروا كيف يعمل اللقاح فى الأطفال الصغار الآخرين"، بينما قال 13% إنهم سيحصنون أطفالهم فقط إذا كان الأمر مطلوبًا للمدرسة أو الحصول على خدمات رعاية الطفل.
وكشف الاستطلاع أن هذا التردد لا يأتى فقط من الأشخاص غير المحصنين ضد "كوفيد-19"، بل حتى بين الآباء والأمهات الذين تم تطعيمهم، والذين قال واحد من كل أربعة منهم إنهم "بالتأكيد لن يحصلوا على جرعات تطعيم لأطفالهم الصغار".
ووفقًا للصحيفة، أجازت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تحصين الأطفال فى سن خمس سنوات وأقل الشهر الماضى، بعد أكثر من عام ونصف من إجازتها التطعيمات للبالغين.
وأشارت "ذا هيل" إلى أن نتائج هذا الاستطلاع تؤكد الصعوبة التى يواجهها مسؤولو الصحة بالولايات المتحدة فى إقناع الآباء بتحصين أطفالهم الصغار ضد "كوفيد-19"، إذ أعرب العديد من الآباء عن مخاوفهم بشأن حداثة اللقاح وعدم كفاية الاختبارات أو البحث، وكانت هناك أيضًا مخاوف بشأن الآثار الجانبية، والسلامة العامة للقاحات.
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