جدة - نرمين السيد - وقال الوزير الإيطالى، فى الجلسة العامة لمجلس شؤون الطاقة الأوروبى حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أكى"، إنه بحلول بداية فصل الشتاء سنكون مستقلين تقريبًا عن الإمدادات الروسية وفى غضون العام المقبل سيكون الوضع آمنًا تمامًا مع عدم وجود اعتماد كبير على روسيا.
وكانت الحكومة الإيطالية قد حددت، فى وقت سابق، الاستغناء عن إمدادات الغاز الروسى بحلول النصف الثانى من عام 2024.
وكان بيان مشترك صدر منتصف شهر يوليو الجارى عن وزارتى الخارجية والتحول البيئى فى إيطاليا قد أكد أن عملية تنويع موردى الغاز الطبيعى لإيطاليا تستمر بنجاح، وذلك فى إطار جهود روما للاستغناء عن الغاز الروسى على خلفية الأزمة الأوكرانية.
وأشار البيان إلى حصول إيطاليا على 4 مليارات متر مكعب إضافية من الغاز من الجزائر، بالإضافة إلى 21 مليار متر مكعب تم وضعها بالفعل على أساس الاتفاقات الدولية التى وقعتها الحكومة فى الأسابيع الأخيرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيطاليا: سنتوقف عن الاعتماد على الغاز الروسى قبل نهاية عام 2023 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.