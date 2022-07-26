إيطاليا: سنتوقف عن الاعتماد على الغاز الروسى قبل نهاية عام 2023

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير الإيطالى، فى الجلسة العامة لمجلس شؤون الطاقة الأوروبى حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أكى"، إنه بحلول بداية فصل الشتاء سنكون مستقلين تقريبًا عن الإمدادات الروسية وفى غضون العام المقبل سيكون الوضع آمنًا تمامًا مع عدم وجود اعتماد كبير على روسيا.

وكانت الحكومة الإيطالية قد حددت، فى وقت سابق، الاستغناء عن إمدادات الغاز الروسى بحلول النصف الثانى من عام 2024.

وكان بيان مشترك صدر منتصف شهر يوليو الجارى عن وزارتى الخارجية والتحول البيئى فى إيطاليا قد أكد أن عملية تنويع موردى الغاز الطبيعى لإيطاليا تستمر بنجاح، وذلك فى إطار جهود روما للاستغناء عن الغاز الروسى على خلفية الأزمة الأوكرانية.

وأشار البيان إلى حصول إيطاليا على 4 مليارات متر مكعب إضافية من الغاز من الجزائر، بالإضافة إلى 21 مليار متر مكعب تم وضعها بالفعل على أساس الاتفاقات الدولية التى وقعتها الحكومة فى الأسابيع الأخيرة.