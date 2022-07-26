الرئيس النمساوى: التضخم فى أوروبا هو ثمن الحرية

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس النمساوى، ألكسندر فان دير بيلين، أهمية الحفاظ على الوحدة الأوروبية فى مواجهة تداعيات العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، مشيرًا إلى أن التضخم الحالى فى أوروبا هو " ثمن الحرية"، ومحذرًا من التفكير فى رفع العقوبات الأوروبية المفروضة على موسكو.





وقال الرئيس النمساوى -فى خطابه الافتتاحى فى مهرجان سالزبورج، اليوم الثلاثاء- "إن التحرر من الغاز الروسى هو ثمن يجب أن ندفعه الآن، وإلا فإن أطفالنا وأحفادنا سيدفعون الثمن ضعفين وثلاثة أضعاف". واعتبر الرئيس النمساوى أن العملية العسكرية الجارية فى أوكرانيا هى بمثابة "المواجهة بين الاستبداد والحرية" ولن تنتهى فى غضون أسابيع أو شهور قليلة، مشيرًا إلى أن أوروبا لن تستمر بأى حال من الأحوال فى الاعتماد الهائل على الغاز الروسى. وأضاف الرئيس النمساوى: "إذا تراجعت أوروبا عن عقوباتها على روسيا، وتركت أوكرانيا لمصيرها، فسيعود الغاز، لكننا سنكون قد دفعنا الثمن من سيادتنا وأمننا وفوق كل شيء حريتنا".

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