تصريحات ساخنة بين وزير المالية محمد العسعس ونواب تحت القبة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 26 يوليو 2022 08:02 مساءً - دوت الخليج :- حرب وتصريحات ساخنة دارت اليوم بين وزير المالية محمد العسعس وعدد من النواب على خلفية مناقشة مشروع قانون الاستثمار المعدل .
القضية بدأت عندما هاجم النواب العسعس متهمينه بانه يعطل الاستثمار وانه سبب هذا التعطيل ووصل الامر باحد النواب ان يشبهه بباسم عوض الله .
العسعس من جهته اطلق تصريحات دافع فيها عن نفسه متهما احد النواب الذين هاجموه بانه استشاط غضبا لكون العسعس وزير المالية ، رفض بيع قطعه ارض لشقيق النائب في منطقة خلدا بعد قرار لجنة املاك الدولة باصدار توصيه ببيع هذه القطعه لشقيق النائب .
وتضيف المعلومات بان العسعس اصدر امرا بوقف امر البيع لمخالفتها القانون وتشكيل لجنة تحقيق بالموضوع .
متسائلا عن عدم تفويض القطعة بدلا من بيعها .
وقد ضجت عدد من وسائل الاعلام بهذا الخلاف الذي كان متوقعا عند مناقشة اي مشروع اقتصادي في الاردن .
احد النواب الذين هاجموا العسعس تحدى وزير المالية اذا كان قد زار الوزارة في اي وقت من الفترة الاخيرة .
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