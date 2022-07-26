تصريحات ساخنة بين وزير المالية محمد العسعس ونواب تحت القبة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 26 يوليو 2022 08:02 مساءً - دوت الخليج :- حرب وتصريحات ساخنة دارت اليوم بين وزير المالية محمد العسعس وعدد من النواب على خلفية مناقشة مشروع قانون الاستثمار المعدل .

القضية بدأت عندما هاجم النواب العسعس متهمينه بانه يعطل الاستثمار وانه سبب هذا التعطيل ووصل الامر باحد النواب ان يشبهه بباسم عوض الله .

العسعس من جهته اطلق تصريحات دافع فيها عن نفسه متهما احد النواب الذين هاجموه بانه استشاط غضبا لكون العسعس وزير المالية ، رفض بيع قطعه ارض لشقيق النائب في منطقة خلدا بعد قرار لجنة املاك الدولة باصدار توصيه ببيع هذه القطعه لشقيق النائب .

وتضيف المعلومات بان العسعس اصدر امرا بوقف امر البيع لمخالفتها القانون وتشكيل لجنة تحقيق بالموضوع .

متسائلا عن عدم تفويض القطعة بدلا من بيعها .

وقد ضجت عدد من وسائل الاعلام بهذا الخلاف الذي كان متوقعا عند مناقشة اي مشروع اقتصادي في الاردن .

احد النواب الذين هاجموا العسعس تحدى وزير المالية اذا كان قد زار الوزارة في اي وقت من الفترة الاخيرة .