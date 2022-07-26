موسكو: نحذر كييف من إثارة البلبلة حول أكبر محطة نووية في أوروبا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 26 يوليو 2022 07:25 مساءً - حذرت الخارجية الروسية السلطات الأوكرانية مما وصفته بالاستفزازات في محطة زابوروجيه النووية، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى كوارث في أكبر محطة نووية في أوروبا.

وقالت الخارجية الروسية في بيان، إن الوضع حول محطة زابوروجيه يثير قلقا متزايدا في الأيام الأخيرة، حيث تؤجج السلطات الأوكرانية الوضع من خلال نشر المعلومات المضللة حول التأثير المزعوم لممثلي روسيا الموجودين في المحطة، على ضمان سلامتها.

وأضاف البيان أن روسيا تحذر نظام فلاديمير زيلينسكي من مواصلة الاستفزازات تجاه أكبر محطة نووية في أوروبا، والتي قد تؤدي إلى كارثة نووية ستطول عواقبها ليس أوكرانيا فحسب. وأشار البيان أن موسكو تتصرف بشكل مسؤول في ما يتعلق بالمواقع النووية الأوكرانية، وتبذل كل ما في وسعها لضمان سلامتها.

وتعليقا على الموضوع، قال الدكتور علي عبد النبي الخبير النووي ونائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقا،إن الخشية من استهداف الأوكرانيين المحطة واتهام روسيا بالاعتداء عليها، لأنهم يريدون إثارة الموضوعات الحساسة، وهذا الأمر ينطوي على خطورة شديدة.

وأوضح أن موسكو تحذر من الاستفزازات الأوكرانية في هذا الاتجاه، مضيفا أن أوكرانيا تستغل هذا النوع من التصرفات للبروباجندا، لكن الموقع مؤمّن جيدا بريا وجويا.

وشدد الخبير النووي على أن روسيا دولة عظمى، وبالطبع هي قادرة على تأمين المنطقة بالكامل، ولن يجرؤ أحد على الاعتداء عليها لأنها حينئذ ستكون كارثة، والخوف على ما هو موجود خارج الجزيرة النووية للمحطة، وأكرر أن روسيا قادرة تماما على حماية الموقع؛ إذن لا خوف...

