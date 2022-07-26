عاجل- لأول مرة منذ بداية مارس.. أسعار الغاز فى أوروبا تتجاوز 2200 دولار

جدة - نرمين السيد - وفى وقت سابق، تجاوز سعر الغاز فى أوروبا يوم الثلاثاء، 2100 دولار لكل ألف متر مكعب، لأول مرة منذ 8 مارس على خلفية الوضع حول "السيل الشمالى 1"، وفقا لبيانات بورصة ICE اللندنية.

وارتفعت تكلفة العقود الآجلة لشهر أغسطس فى مركز TTF فى هولندا إلى 2118 دولارا لكل 1000 متر مكعب، أو 202 يورو لكل ميجاواط ساعة، بناء على سعر الصرف الحالى لليورو / الدولار.

وبلغت الزيادة الإجمالية فى تكلفة الغاز منذ بداية اليوم أكثر من 13%.