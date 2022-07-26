ولى العهد السعودى يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس وزراء اليونان

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، وصل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء اليوم إلى جمهورية اليونان. وكان فى مقدمة مستقبلى ولى العهد، لدى وصوله مطار أثينا الدولى، نائب رئيس الوزراء اليونانى بيكرامينوس. وتوجه ولى العهد فى موكب رسمى إلى قصر ماكسيموس مقر رئاسة الوزراء فى العاصمة اليونانية أثينا.

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