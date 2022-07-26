الجزائر تدعو إلى توحيد جهودها لدعم استراتيجيات الاندماج الرقمى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الثلاثاء، فى الدورة السادسة لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الإفريقى للاتصالات، المنعقدة بالجزائر، منذ أمس الإثنين، وتختتم فعالياتها اليوم الثلاثاء.

وأوضح تريكى أن هذه الدورة شكلت فرصة لتوحيد الجهود الإفريقية عبر توحيد المقترحات لضمان الدفاع الأنجع عن مصالح وقضايا القارة على الصعيد الدولى، معتبرا أن ذلك هو السبيل الأوحد للاستجابة المثلى لطموحات الشعوب الأفريقية فى الاستفادة من المزايا المتعددة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، ودعم استراتيجيات الشمول الرقمى والاندماج فى مجتمع المعلومات واقتصاد المعرفة التى تقودها الحكومات.

وأضاف أن هذه الدورة تمثل موعدا جامعا لمعدى ومنفذى سياسات تطوير الاتصالات، وتعميم استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال فى القارة الثرية بموردها البشرى والمتطلعة إلى آفاق التنمية والرخاء، فضلا عن كون هذه الدورة تمثل أيضا حلقة تحضيرية نهائية لمشاركة أفريقيا فى مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولى للاتصالات المزمع تنظيمه ببوخارست (رومانيا) شهر سبتمبر القادم.

واعتبر وزير البريد والاتصالات الجزائرى أنه بالإضافة إلى أهمية التنسيق للخروج بمقترحات إقليمية تعبر عن أولويات المنطقة، تعى البلدان الأفريقية بضرورة تعزيز التنسيق حول الترشيحات لأجهزة القرار والمناصب القيادية على مستوى المنظمات الدولية، لا سيما على مستوى الاتحاد الدولى للاتصالات.

وأكد الوزير الجزائرى تطلع بلاده، من خلال استضافتها لأعمال هذه الدورة، إلى توفير منصة تفاعلية يلتقى فيها الأفارقة من رواد قطاع الاتصالات لتبادل الأفكار والحلول حول كيفية تحقيق الوثبة النوعية التى تصبو إليها الحكومات الأفريقية مع تعزيز دور القطاع كرافد دافع للتنمية البشرية والتكامل الاقتصادى البينى.