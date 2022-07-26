اتفاق يمنى فرنسى على تأجيل الديون بين البلدين

جدة - نرمين السيد - وبحث الجانبان -فى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن- الجوانب المالية والاقتصادية والمساهمة فى تخفيف أعباء المالية العامة فى ظل الأوضاع الصعبة الراهنة بالبلاد وجهود الدعم الفنى لوزارة المالية والهيئات والمصالح التابعة لها، وفقا لقناة "اليمن الإخبارية".

واستعرض وزير المالية اليمنى رؤى وتوجهات وجهود مجلس القيادة الرئاسى والحكومة ووزارة المالية بخصوص عملية الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية الشاملة الهادفة إلى تحقيق الاستقرار على مستوى الأوضاع العامة وتنمية الموارد العامة للدولة من أجل المساهمة فى مواجهة التحديات الماثلة أمام القيادة السياسية للبلاد فى المرحلة الحالية.

وجدد التأكيد على أهمية مصفوفة الدعم المعلن من جانب مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبمقدمتها السعودية والإمارات، وكذا أهمية الجهود الحكومية فى عملية الإصلاحات بالجوانب الاقتصادية والمالية والإدارية بدعم إقليمى ودولى.

بدوره، جدد السفير الفرنسى، تأكيد حرص بلاده على دعم جهود تحقيق السلام فى اليمن ومعالجة آثار الحرب، وكذا مواصلة فرنسا تقديم الدعم لليمن وشعبه فى مختلف المجالات ومنها الاقتصادية والمالية وفقا للاحتياجات والأولويات.

وفى سياق متصل، أدان السفير الفرنسى لدى اليمن، جان مارى صفا، هجوم ميليشيا الحوثى التابعة لإيران على المدنيين فى ‎تعز، والذى أسفر عن مقتل طفل وإصابة 11 آخرين.

وشدد السفير الفرنسى -فى بيان مقتضب أوردته قناة "اليمن" الإخبارية اليوم الثلاثاء- على أنه يجب أن يتوقف هذا العنف الأعمى من قبل الحوثيين ضد السكان، مجددا فى الوقت نفسه دعوة فرنسا، للميليشيات الحوثية إلى اختيار طريق السلام بدلا من طريق الحرب.

كان التحالف الوطنى للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، قد أدان سابقا قصف ميليشيات الحوثى حى الروضة بتعز، مستهدفة تجمعا للأطفال.