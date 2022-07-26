رئيسة المفوضية الأوروبية ترحب بقرار تخفيض استهلاك الغاز بنسبة 15%

جدة - نرمين السيد - وأعربت رئيسة المفوضية -فى بيان على الموقع الإلكترونى للاتحاد الأوروبى- عن ترحيبها الشديد بموافقة المجلس الأوروبى على لائحة تدابير منسقة لخفض الطلب على الغاز.

وأضافت أن الاتفاق السياسى الذى توصل إليه المجلس فى وقت قياسى، بناءً على اقتراح المفوضية "توفير الغاز لشتاء آمن" الذى تم طرحه الأسبوع الماضى، سيضمن خفضًا منظمًا ومنسقًا لاستهلاك الغاز فى جميع أنحاء الاتحاد الأوروبى استعدادًا لفصل الشتاء المقبل، وهو يكمل جميع الإجراءات الأخرى التى تم اتخاذها حتى الآن فى سياق (REPowerEU) ولا سيما لتنويع مصادر إمدادات الغاز وتسريع تطوير مصادر الطاقة المتجددة وزيادة كفاءة استخدام الطاقة، ويعد الالتزام الجماعى بالتخفيض بنسبة 15٪ أمرًا بالغ الأهمية وسيساعد فى ملء المستودعات قبل حلول فصل الشتاء.

وتابعت أنه من خلال العمل معًا لتقليل الطلب على الغاز، مع مراعاة جميع الخصائص الوطنية ذات الصلة، وضع الاتحاد الأوروبى الأسس القوية للتضامن الذى لا غنى عنه بين الدول الأعضاء فى مواجهة إعلان شركة غازبروم الروسية أنها ستقطع المزيد من إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر نورد ستريم 1، وأنه بفضل قرار اليوم، نحن مستعدون الآن لمعالجة أمن الطاقة لدينا على المستوى الأوروبى، كاتحاد.