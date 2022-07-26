تطبيق سهل الكويت والذي قامت وزارة التعليم في الكويت بالإعلان عن إعادة تفيل استخراج نتائج الطلاب في الدور الثاني لكل من المراحل التعليمية، الابتدائية والمتوسطة والثانوية، عبر الدخول عليه، كما تقوم الوزارة بتوفير موقع نتائج الطلاب عبر المربع الإلكتروني للنتائج للاستخراج بالرقم المدني، بينما يكون توفير تطبيق سهل الرقمي على الهاتف النقال من الأساليب التي يتم من خلالها تيسير وتسهيل استخراج النتائج وبديل عن الموقع الإلكتروني.

تطبيق سهل الكويت

أطلقت دولة الكويت التعامل الرقمي في جميع مؤسساتها وهيئاتها الحكومية، حيث يكون التعامل الرقمي من مقتضيات التعامل العالمي في القرن الحادي والعشرين كما يتم تيسير الاستخدام للخدمات الحكومية، بالتسجيل والاستعلام والاستخراج وأيضا الدفع الإلكتروني، عبر الخدمات الإلكترونية والتطبيقات التي يتم توفيرها وتنزيلها على الهواتف، ويتم القضاء على التكدس والبيروقراطية كما تكون البيانات والمعلومات اسرع وأدق.

[تطبيق سهل الكويت] موقع نتائج الدور الثاني 2022 الاستخراج الرقمي Sahl APP مربع إلكتروني نتائج

وقد توافد الآلاف من الطلاب من الذين انتهوا من اختبارات الدور الثاني 2022 – 1443، وبدأ البحث الكبير عبر رابط موقع نتائج الطلاب عبر المربع الإلكتروني للنتائج مما أدى إلى صعوبة الدخول عليه من باقي التلاميذ، وقد أعلنت وزارة التعليم من قبل توفير خدمة تطبيق سهل لتنزيله على الهاتف النقال لاستخراج النتائج على الفور وخاصة عند وقوع موقع الوزارة، وذلك في نتائج اختبارات الدور الأول في شهر يونيو الماضي للثانوية العامة.

ما هي كيفية تنزيل تطبيق سهل وما هي طريقة استخدامه

يقوم الطالب بمتابعة اخبار نزول النتائج والإعلان عنها وتنزيلها عبر منصة وزارة التربية والتعليم الحكومية عبر منصة تويتر الإلكترونية الرسمية. عند الإعلان عن نزول النتائج يتوجه الطالب للهاتف النقال إلى متجر جوجل بلاي https://play.google.com/store/apps/details?id=gtpay.gtronicspay.com&hl=ar&gl=US. يبحث من بين الخيارات عن تطبيق سهل ثم يتم اختيار خيار تنزيل. ينزل على الهاتف النقال. يقوم الطالب بفتح التطبيق وتسجيل الدخول عليه. يقوم باختيار استخراج النتائج. أو يقوم بالدخول على رابط وزارة التربية والتعليم ( المربع الالكتروني للنتائج ). يتم تسجيل الدخول بالرقم المدني. ثم يختار الطالب عرض.

يقوم الفيديو السابق بشرح خطوات تنزيل التطبيق واستخدامه على الهاتف النقال وأيضا كيفية التعرف على نتائج الطلاب عبر موقع وزارة التربية والتعليم، المربع الإلكتروني للنتائج: