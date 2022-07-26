رابط نتائج الدور الثاني الكويت Sahl APP الدور الثاني الذي يتم الآن تنزيل نتائج المدارس عبر موقع وزارة التربية والتعليم بالرقم المدني أو عبر تطبيق سهل الإلكتروني على الهاتف النقال، وقد شكر السيد وزير التربية والتعليم الطلاب على إتمام الاختبارات الخاصة بهم على الوجه الأمثل، وبدأت أعمال التصحيح للنتائج فور الانتهاء من كل مادة، للقسم العلمي أو الأدبي أو الإسلامي، ويتم اليوم البحث الكبير عن استخراج النتائج.

إعلان نتائج الدور الثاني للطلاب

تقوم مدارس دولة الكويت في كافة المحافظات بنشر نتائج الطلاب فيها عبر الرابط المركزي لنتائج المربع الإلكتروني للطلاب، ويتم رفع إحصاءات المدارس التي انتهت من رفع النتائج بعد مراجعتها، وقد تم كذلك توفير النتائج عبر التطبيق الإلكتروني سهل، وهو أحد التطبيقات التي تقوم وزارة التربية والتعليم بتوفير استخراج نتائج الثانوية عليها.

رابط نتائج الدور الثاني الكويت Sahl APP المربع الإلكتروني 2022 تطبيق سهل apps1.moe.edu.kw

وتقوم دولة الكويت بالانتقال الإلكتروني لكافة الخدمات الحكومية فيها منذ عدد من الأعوام، حيث أعلنت كافة المؤسسات توفير الخدمات الإلكترونية للتسجيل والاستعلام في كافة المحافظات الكويتية، ويهدف ذلك للتيسير على المتعاملين بديلا عن ضياع الوقت ومقابلة الموظف مباشرة، كما يتم الانتهاء من الخدمة بشكل اسرع ويكون اكثر دقة وسرية في بيانات المستخدمين، ومن تلك الهيئات وزارة التربية والتعليم.

تطبيق سهل الإلكتروني

من التطبيقات التي أعلنت وزارة التربية والتعليم توفير النتائج عليها، وذلك لكافة المحافظات: الجهراء – مبارك الكبير – الأحمدي – محافظة القيراوانية – الكويت العاصمة وغيرها، ويتم تنزيله بالخطوات التالية: