نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات ايفون 14 برو ماكس iphone 14 Pro Max المتوقعة في جميع الدول في المقال التالي

أعلنت الشركة المشرفة على تشغيل ايفون 14 برو ماكس أنه موجود في العديد من الفروع الموجودة في كافة أنحاء العالم، وحيث أقبل العديد من الأشخاص إلى شراءه وذلك بسبب إلتحديثات الجديدة، وأن لون الهاتف أسود من الزجاج الذي يقاوم الخدش، ويوفر الهاتف سعى بطارية 4500 ملي أمبير، وحصل هذا الهاتف على شهرة واسعة في وقت قصير. مواصفات ايفون 14 برو ماكس يقدم هاتف ايفون 14 برو ماكس كاميرا سيلفي أمامية سعتها 12 ميجا بكسل وبها عدسة f2/2. وجود خاصية العزل الخلفي والوضع الليلي الذي يقوم بالتقاط صورة والمؤقت الذاتي وتشغيل فيديو عن طريق الضغط على 4k.

هناك 3 كاميرات في الخلف حيث أن سعة الهاتف 12 ميجا بكسل ووجود عدسة f2/8.

الكاميرا الثانية تتمتع بخاصية التقريب البصري وسعتها 12 ميجا بايت ووجود عدسة f/1.

الكاميرا الثالثة سعتها 12 ميجا بايت ووجود عدسة f/1.

تقوم الكاميرا بالتقاط الصور بشكل مستمر وإعداد تصوير احترافي وإظهار الصور باللون الأبيض.

يوفر فلاش ثنائي وخدمة تشغيل الفيديو عن طريق اختيار 4k وتحديد أيقونة التصوير السينمائي والحركات ذات السرعة البطيئة.

يوفر السماعات الخارجية وستيريو.

ويقدم بلوتوث بأحدث إصدار 5.0.

يقدم واي فاي عن طريق استعمال الإنترنت الهوائي.

وجود شحن USB.

يوفر خدمة GBS، وتقنية NFC.

معالج الهاتف سداسي النواة.

حجم ذاكرة التخزين الأولى 128 جيجا بايت.

والثانية بحجم 256 جيجا بايت.

والثالثة بحجم 512 جيجا بايت.

حجم الرابعة 1 تيرابايت. ثمن جهاز ايفون 14 برو ماكس سعر جهاز ايفون 14 برو ماكس في المملكة العربية السعودية 4100 ريال سعودي.

ثمن الجهاز في الجزائر 149000 دينار.

تكلفة الجهاز في مصر 22.500 جنيه.

سعر الجهاز في المغرب 9700 درهم. مميزات ايفون 14 برو ماكس لا يتأثر الهاتف بالماء والغبار.

حجم شاشة الجهاز 6.7 اش.

يقدم شبكة للمكالمات من فئة الجيل 5G.

هناك بصمة إصبع على الهاتف. عمر شويل - جدة مواصفات ايفون 14 برو ماكس iphone 14 Pro Max المتوقعة في جميع الدول - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواصفات ايفون 14 برو ماكس iphone 14 Pro Max المتوقعة في جميع الدول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.