الاتحاد الأوروبي: هناك دوافع سياسية وراء إعلان خفض عمليات تسليم الغاز

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 26 يوليو 2022 06:28 مساءً - اتهمت رئيسة سياسة الطاقة في الاتحاد الأوروبي كادري سيمسون، شركة غازبروم الروسية، بوجود دوافع سياسية وراء إعلانها خفض المزيد من عمليات التسليم إلى أوروبا.

وشككت سيمسون، على هامش اجتماع لوزراء الطاقة بدول الاتحاد الأوروبي في بروكسل - حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم /الثلاثاء/ - بمزاعم غازبروم بأنها قطعت الإمدادات لأنها كانت بحاجة إلى وقف تشغيل التوربينات.

وتوقعت مفوضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي، أن يتوصل الوزراء الأوروبيون إلى اتفاق بشأن قواعد الاتحاد الأوروبي الطارئة التي تتطلب من الدول خفض طلبها على الغاز الروسي.

وأعلنت شركة "غازبروم" الروسية، أمس، إيقاف تشغيل توربين آخر لشركة "سيمنز" الألمانية يستخدم في محطة "بورتوفايا" لضخ الغاز عبر خط أنابيب "السيل الشمالي-1" بسبب أعمال صيانة.