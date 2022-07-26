أمريكا تبحث مع أذربيجان وأرمينيا فرصتهما التاريخية لتحقيق السلام فى المنطقة

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الخارجية الأمريكى انتونى بلينكن مع الرئيس الأذرى إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرمينى نيكول باشينيان، فى مكالمتين هاتفيتين منفصلتين، الفرصة التاريخية لأذربيجان وأرمينيا لتحقيق السلام فى المنطقة.





وذكرت الخارجية الأمريكية -فى بيان صحفى نشرته عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الثلاثاء- أن بلينكن جدد خلال المكالمتين عرض الولايات المتحدة للمساعدة فى تسهيل فتح روابط النقل والاتصالات الإقليمية.. وشجع على استمرار الحوار الثنائى، مثل الاجتماع الأخير بين وزيرى الخارجية الأذرى والأرمنى فى عاصمة جورجيا "تبليسى".

وجدد دعمه للمناقشات المثمرة التى يتوسط فيها الاتحاد الأوروبى، معربا عن استعداد الولايات المتحدة للمشاركة بشكل وثيق ودعم التقدم من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل، بما فى ذلك من خلال دورها كرئيس مشارك لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا، لمساعدة أرمينيا وأذربيجان على إيجاد سلام شامل طويل الأجل.

ومن جهته، صرح الرئيس الأذرى إلهام علييف بأنه ينظر إلى الاجتماع بين وزيرى الخارجية الأذرى والأرمينى فى تبليسى يوم 16 يوليو كخطوة أولى نحو إطلاق مفاوضات حول معاهدة سلام بين البلدين.

وذكرت الخدمة الصحفية للرئاسة الأذرية، فى بيان نقلته وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية، أن علييف قال إن اذربيجان شكلت بالفعل لجنتها الخاصة للتحضير لمعاهدة سلام، ويتوقع أن تتخذ أرمينيا نفس الخطوة، كما أشار إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لفتح خطوط مواصلات واتصالات بين أرمينيا وأذربيجان، فضلا عن تقديم الدعم الفنى فى هذا الصدد.

وشدد علييف وبلينكن على أهمية مذكرة التفاهم الموقعة مؤخرا فى مجال الطاقة بين أذربيجان والمفوضية الأوروبية، والتى بموجبها يتعين على أذربيجان مضاعفة كمية الغاز الطبيعى المصدرة إلى الاتحاد الأوروبى بحلول عام 2027.