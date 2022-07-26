روسيا تعلن بدء عمل مركز التنسيق المشترك لنقل الحبوب من أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان الوزارة: "وفقا لأحكام مبادرة التفاهم المتبادل بشأن نقل الحبوب من موانئ أوكرانيا، بدأ مركز تنسيق مشترك عمله. ستصل مجموعة متقدمة من الخبراء الروس اليوم وتبدأ العمل فى شكل رباعى"، وفق ما نقلته وكالة "سبوتنيك".

كما أوضح البيان أن "الوفد الروسى يرأسه الأدميرال إدوارد لويك."

وسوف تكون المهمة الرئيسية للمختصين الروس فى مركز التنسيق المشترك هى حل جميع المشكلات اللازمة لدخول المبادرة على الفور مرحلة التنفيذ العملى، حيث تخضع أنشطة الممثلين الروس فى المركز لمراقبة خاصة من وزارة الدفاع الروسية.

ويوم الجمعة الماضى، وبمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، وقع ممثلون عن روسيا وأوكرانيا، اتفاقية تسمح لكييف باستئناف شحنها للحبوب من البحر الأسود إلى أسواق العالم.

وتوصل الجانبان إلى اتفاق مبدئى بشأن خطة للأمم المتحدة من شأنها أن تمكن أوكرانيا من تصدير 22 مليون طن من الحبوب ومنتجات زراعية أخرى عالقة فى موانئها على البحر الأسود، التى قامت سلطات كييف بنشر مئات الألغام البحرية فيها.

ويتضمن الاتفاق، تدخل الأمم المتحدة للعمل على إزالة القيود الغربية والدولية غير المباشرة، المفروضة على الحبوب والأسمدة الروسية.

يشار إلى أن أسعار الغذاء ارتفعت بشكل كبير فى العالم منذ العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا حيث توقفت عمليات الشحن من الموانئ الأوكرانية، أحد أكبر مصدرى الحبوب.