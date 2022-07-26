اليابان تنفذ عقوبة الإعدام بحق منفذ عملية طعن أودت بحياة 7 أشخاص

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، أن الحادث وقع فى منطقة "أكيهابارا" المكتظة للتسوق بطوكيو حيث تم توجيه الاتهام إلى الرجل الذى يدعى "كاتو توموهيرو" بدهس حشد من المتسوقين بشاحنة ثم قام بطعن المارة بشكل عشوائى.

ورفضت المحكمة العليا الطعن الذى قدمه كاتو فى عام 2015، حيث أوضح القاضى أن فداحة الجريمة التى ارتكبها لم تترك أى مجال للتسامح.

وتم تنفيذ حكم الإعدام صباح اليوم فى العاصمة طوكيو، ودعت الجماعات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إلى إلغاء عقوبة الإعدام إلا أن وزير العدل يوشيهيسا فوروكاوا أعرب عن اعتقاده بأن إلغاء عقوبة الإعدام أمر غير مناسب، لأنه لن يكون هناك أى عقوبة بديلة لمن يرتكبون جرائم شائنة وذات خطورة عالية.

ويعد كاتو المتهم الثانى الذى يتم إعدامه فى ولاية رئيس الوزراء اليابانى كيشيدا فوميو.