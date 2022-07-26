العالم اليوم - صور من السماء تثير حيرة رواد "السوشال ميديا"

انتم الان تتابعون خبر صور من السماء تثير حيرة رواد "السوشال ميديا" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 26 يوليو 2022 06:21 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل صور بدت غامصة جدا، قيل إن طيارا التقطها فوق المحيط الأطلسي أخيرا، وتباينت تفسيرات الصور بين واحدة اقتربت من العلم وأخرى ربطت الأمر بالخرافات.

وانتشرت الصور على موقع "ريديت"، وتظهر ما يبدو أنه توهج ناري أحمر تحت السحب، بحسب ما أفاد موقع "إن دي تي في".

وقال أحد المستخدمين على الموقع إن هذه الصور جرى التقاطها من طرف طيار كان يحلق فوق المحيط الأطلسي.

ونقل المستخدم عن الطيار قوله إن لم ير شيئا مثل هكذا من قبل، مشيرا إلى أن الصورة رصدت، الجمعة الماضية.

ولم يكشف المستخدم اسم الطيار أو أي تفاصيل أخرى عنه.

وأطلقت هذه الصور حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل، فالبعض ذهب إلى أنها تشير إلى "نهاية العام"، بينما قارنها آخرون بما حدث في مسلسل الرعب الأميركي "أشياء غريبة" الذي بث على شبكة "نتفليكس".

لكن مستخدمين آخرين قالوا إن كل ما في الأمر هو استخدام بعض قوارب الصيد لكشافات ضوئية حمراء عملاقة تستخدم في جذب الأسماك.

وتجري عملية صيد السمك التي تعرف بـ"الصوري" في المحيط الهادئ، وتستخدم فيها أضواء ضخمة لجذب الأسماك.

وربما امتدت تلك العملية إلى المحيط الأطلسي.