مازو : نقدر دور الأردن في استضافة أكبر عدد من اللاجئين من مختلف الجنسيات

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 26 يوليو 2022 06:00 مساءً - دوت الخليج :- أعرب مساعد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للعمليات، رؤوف مازو، عن تقديره للدور الذي يقدمه الأردن من خلال استضافته لأكبر عدد من اللاجئين من مختلف الجنسيات.

وأضاف مازو، خلال جولة قام بها اليوم الاثنين وشملت مركز الأميرة بسمة للتنمية في سحاب، أن المنظمة تقدر الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها المملكة، واستمرارها في تقديم الخدمات الإنسانية والاجتماعية للاجئين، مؤكدا أن الدعم المقدم حاليا غير كاف، لكنه مستمر.

وشملت الجولة زيارة منزلية لعائلة سورية، وأخرى سودانية، حيث تفقد مازو أحوالهم وإمكانية المفوضية لتقديم الدعم لمساندة التطورات الاقتصادية في الأردن، بما في ذلك دعم إدراج اللاجئين في سوق العمل المحلي.

كما شملت الجولة زيارة لأحد المصانع، الذي يشغّل حاليا 45 لاجئا سوريا من مخيم الزعتري، على أن يصل العدد إلى نحو 250 في الأشهر المقبلة، حيث يقدم المصنع خدمات التنقل مجانا من مخيم الزعتري إلى المصنع، ووصف مازو هذه التجربة بـ"الاستثنائية والمثال الذي يحتذى به"، لطبيعة المساعدات التي تقدمها المنظمة، والتي تركز على توفير فرص عمل للاجئين لتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم وليكونوا جزءا من المجتمع.

ودعا مازو المصانع إلى الاستفادة من التسهيلات المقدمة للمصانع المشغلة للاجئين من حيث التصدير والإعفاءات الضريبية.

من جانبه، قال مدير مركز الأميرة بسمة للتنمية في سحاب، محمد الشمالي، إن المركز يقدم خدماته التنموية والاجتماعية في منطقة سحاب للجنسيات كافة؛ بهدف رفع قدرة المجتمعات المحلية وتعزيز مكانتها التنموية، مشيرا إلى أن المركز يقدم كذلك خدمات التشغيل للباحثين عن عمل من الأردنيين واللاجئين من خلال مركز التشغيل، إلى جانب خدماته للأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة.

وبين أن المركز يعد أحد المراكز الرئيسية ضمن مظلة الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية التي تضم 51 مركزا في مناطق المملكة المملكة.

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