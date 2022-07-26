ولي العهد : برفقة سيدنا في قاعدة الملك عبدالله الثاني الجوية - صورة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 26 يوليو 2022 06:00 مساءً - دوت الخليج :– نشر سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، صورة له برفقة جلالة الملك قائلاً “اليوم مع سيّدنا في قاعدة الملك عبدالله الثاني الجوية..”. وتابع ولي العهد، “الذكريات المميزة في تلك القاعدة التي تشرفت بالخدمة بها قبل ثلاث سنوات”

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