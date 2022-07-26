وظائف منصة جدارة | تسجيل دخول منصة جدارة Jadara

وظائف منصة جدارة، حيث يبحث عدد كبير من مواطني المملكة العربية السعودية عن طريقة التقديم في الوظائف الحكومية الخاصة بمنصة جدارة، حيث يتم التعيين بعدد من متنوع من القطاعات الحكومية التي تتواجد بداخل المملكة، وتعمل منظومة جدارة علي توفير عدد هائل توطين الوظائف بمختلف تخصصاتها ومنح الفرصة لجميع المواطنين من الخريجين في الحصول على فرصة مميزة للدخول لسوق العمل، علي أن يتم التقديم في منصة جدارة وفق بعض الشروط العامة الواجب توافرها في جميع المتقدمين، وسوف نوفر لكم رابط التقديم في وظائف منصة جدارة.

وظائف منصة جدارة

يتم التقديم الإلكتروني في وظائف جدارة عبر منظومة التوظيف الخاصة بها، ولكن قبل التقديم يجب توافر شروط التقديم التالية:

يجب أن يكون كل متقدم من الخريجين من الكليات السعودية المعتمدة من وزارة التعليم بداخل المملكة.

يشترط للتقديم أن يتم الحصول على معادلة من جانب وزارة التعليم بالسعودية، ويتم تقديمها في حالة الحصول على الشهادة من خارج أراضي المملكة.

يجب أن يتم تقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة من جانب منصة جدارة.

يجب أن يكون المتقدم قد حصل على الاختبار المهني للخريجين من الكليات.

يجب النجاح واجتياز المقابلة الشخصية التي تجري علي كل وظيفة يتم التقديم بها.

طريقة التقديم الإلكتروني بوظائف جدارة

يستطيع جميع المواطنين والمواطنات في المملكة العربية السعودية الذين لديهم رغبة في التقديم على وظائف جداره، التي تتبع وزارة الخدمة المدنية، أن يقوموا بالتقديم عن طريق اتباع الخطوات التالية الخاصة بالتقديم: