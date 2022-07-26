موقع وزارة التربية نتائج الدور الثاني بالكويت بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم بالكويت بالإعلان عن الانتهاء التام من أعمال الدور الثاني للامتحانات، وقد قام الطلاب بالالتزام بحضور اللجان بالإجراءات المشددة والمقررة عليهم مسبقا وتم الانتهاء بسلام من اختبارات الدور الثاني لكل من القسم العلمي والأدبي والإسلامي، وبدا البحث عن نزول نتائج الامتحانات عبر موقع وزرة التعليم أو عبر التطبيقات الرقمية التي تقوم الوزارة بتوفيرها في حل بديل.

ارتفاع الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الطلاب

بعد الانتهاء من الاختبارات الخاصة بالدور الثاني للثانوية العامة للطلاب بدأ الدخول الكبير على موقع وزارة التربية والتعليم للبحث عن الناجحين، وقد قامت وزارة التربية والتعليم بتوفير الاستعلام عن النتائج من خلال بوابة النتائج كما أعلنت من قبل عن توفير استخراج النتائج، في الدور الأول، عبر تطبيق سهل.

[SaHl App] موقع وزارة التربية نتائج الدور الثاني بالكويت 2022 تطبيق سهلmoe.edu.kw المربع الإلكتروني

حفل تكريم أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي

٢٠٢١ / ٢٠٢٢ pic.twitter.com/GjtrM44APN — وزارة التربية (@MOEKUWAIT) حفل تكريم أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي

٢٠٢١ / ٢٠٢٢ pic.twitter.com/GjtrM44APN — وزارة التربية (@MOEKUWAIT) July 6, 2022

ويقوم موقع وزارة التربية والتعليم بتوفير جميع الخدمات التعليمية للطلاب والمعلمين والإداريين أيضا وذلك من خلال القنوات المتاحة في الموقع للاستعلام بالرقم المدني عن جميع الخدمات، وقد تم ارتفاع لدخول اليوم على موقع نتائج الطلاب ببوابة وزارة التربية والتعليم، ولذلك قامت الوزارة من قبل بالإعلان عن التيسير في الاستخدام للخدمات الخاصة بها، حيث أعلنت توفير استخراج نتائج الثانوية عبر تطبيق سهل الإلكتروني.

كيفية تنزيل تطبيق سهل