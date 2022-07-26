نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات في المقال التالي

عمر شويل - جدة حاز رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على اهتمام الآلاف من الطلاب خلال الفترة الحالية لاستخراج نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 الدور الأول برقم الجلوس تزامنا مع إعلان موعد ظهور النتيجة عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم المصرية في منشور لها على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، وإعلان بدء اختبارات القدرات للكليات والمعاهد العليا بداية من يوم الأحد ضمن استعدادات الجامعات المصرية لاستقبال العام الدراسي الجديد وتحديد تنسيق الجامعات 2022.

نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لاعتماد نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس الخاص بالطلاب أثناء أداء امتحانات نهاية العام الدراسي 2021-2022 خلال نهاية أول أسبوع من شهر آب أغسطس للعام الجاري.

وخاض 708 ألف و478 طالب وطالبة من شعبتي أدبي وعملي علوم ورياضيات، امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022 داخل 2089 لجنة امتحانية داخل المدارس الثانوية والإعدادية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات

ووفقا لمنشور الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على موقع فيسبوك، سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الأول برقم الجلوس عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم لجميع الطلاب فور اعتماد النتائج مباشرة من الدكتور طارق شوقي وزير التربية.

كما سيتم الإعلان عن تفاصيل النتيجة من خلال مؤتمر صحفي بديوان عام الوزارة.

ومن المقرر أن يهنأ الوزير الطلاب من أوائل الثانوية العامة 2022 على تفوقهم الدراسي وحثهم على استمرار التفوق وتكريمهم في حفل رسمي بديوان الوزارة.

رسوم تظلمات الثانوية العامة 2022

وحددت وزارة التربية والتعليم رسوم تقديم تظلمات الثانوية العامة 2022 بمبلغ 300 جنيها عن كل مادة يتم إيداعها في حساب صندوق الدعم وتمويل المشروعات التعليمية بشكل إلكتروني.

وسيتم فتح باب التظلم على النتيجة لطلاب الصف الثالث الثانوي العام بعد مرور 15 يوما على إعلان النتيجة رسميا.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

ونستعرض لكم عبر السطور التالية رابط استخراج نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم فور اعتمادها.