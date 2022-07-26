نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط اعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 علمي وأدبي بالإسم ورقم الجلوس موقع وزارة التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الأول 2022، على مستوى الجمهورية واعلان أسماء الطلاب الأوائل في شهادة الثانوية العامة ونسبة النجاح، من أجل الإستعداد للتقديم في تنسيق الجامعات، فتعد نتيجة الثانوية العامة من أهم ما يشغل بال جميع الأسر المصرية حالياً، وتتجه الأنظار نحو موقع وزارة التربية والتعليم، المنوط به إعلان نتيجة الثانوية العامة بالإسم ورقم الجلوس، إذ تعتبر نتيجة الثانوية العامة هي الفارقة في حياة الطالب التعليمية، وهي التي يتم بناء عليها تحديد ملامح مستقبل الطالب التعليمي المقبل، والكلية التي سيلتحق بها وفقاً لمجموعه وتنسيق الجامعات الذي يتغير سنوياً وفقاً لنسبة النجاح.

موعد اعلان نتيجة الثانوية العامة 2022

تستمر أعمال تصحيح نتائج امتحانات الثانوية العامة وتجميع ورصد الدرجات، تمهيداً لإعلان نتيجة الثانوية العامة في بداية الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل، حيث يتم تصحيح النتائج الكترونياً بدون تدخل العنصر البشري، وذلك للحصول على نتيجة دقيقة تبرهن وبصدق على مستوى تحصيل الطالب، وعلى أن المجموع المتحصل عليه هو ما يستحقه بالفعل، فيذكر أن امتحانات الثانوية العامة قد تمت بنظام البوكليت من أجل القيام بالتصحيح الإلكتروني للنتائج.

ومن المقرر أن تعقد وزارة التربية والتعليم، مؤتمراً صحفياً لإعلان نتيجة الثانوية العامة، يتم في اطاره تكريم الطلاب الأوائل في الثانوية العامة على مستو الجمهورية، على أن يتم في نفس المؤتمر اعلان نسبة النجاح ومؤشرات المجاميع، وأعداد الطلاب الذين خاضوا وتغيبوا عن امتحانات الثانوية العامة 2022.

رابط اعلان نتيجة الثانوية العامة

يتيح موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، إمكانية الإستعلام عن نتيجة الثانوية العامة بالإسم ورقم الجلوس، والتعرف على النتيجة في جميع المواد والمجموع الكلي، على أن يتم اعلان النتيجة عبر الموقع، عقب اعتمادها مباشرةً من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة 2022، كانت قد انتهت الخميس 21 يوليو، بعد أن كانت قد بدأت في 20 يونيو الماضي، وتخلل الإمتحانات أخذ فترة إجازة لعيد الأضحى، وبعدها واصل الطلبة بالقسمين العلمي والأدبي امتحاناتهم، والتي اتسمت بالهدوء النسبي، وكانت معظم الإمتحانات قد اتسمت بأنها في مستوى الطالب المتوسط، لاسيما من جزئيات في امتحانات الفيزياء والإحصاء واللغة العربية.