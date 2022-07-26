ولى العهد السعودى يتوجه إلى اليونان وفرنسا فى زيارة رسمية

جدة - نرمين السيد - وذكر الديوان الملكى السعودى -فى بيان، أوردته وكالة أنباء السعودية "واس"- أنه بناءً على توجيه خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود فقد توجه الأمير محمد بن سلمان لزيارة كل من اليونان وفرنسا، حيث سيلتقى خلال الزيارة بقادة الدولتين؛ لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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