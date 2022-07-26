بولندا: استقبلنا أكثر من 5 ملايين أوكرانى منذ بداية الحرب

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوكالة - فى تغريدة على "تويتر"، وفق ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية أنه "غادر أكثر من 3.1 مليون شخص بولندا متجهين إلى أوكرانيا منذ 24 فبراير".

وفى 25 يوليو، وصل 21 ألف شخص من أوكرانيا إلى بولندا، بينما عبر 24 ألف شخص الحدود من بولندا إلى أوكرانيا.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن حوالى 3.5 مليون مواطن أوكرانى يقيمون الآن فى بولندا.

ووفقًا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عبر أكثر من تسعة ملايين شخص من أوكرانيا الحدود إلى البلدان المجاورة منذ بداية الحرب الشاملة الروسية.