جدة - نرمين السيد - وذكرت الوكالة - فى تغريدة على "تويتر"، وفق ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية أنه "غادر أكثر من 3.1 مليون شخص بولندا متجهين إلى أوكرانيا منذ 24 فبراير".
وفى 25 يوليو، وصل 21 ألف شخص من أوكرانيا إلى بولندا، بينما عبر 24 ألف شخص الحدود من بولندا إلى أوكرانيا.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن حوالى 3.5 مليون مواطن أوكرانى يقيمون الآن فى بولندا.
ووفقًا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عبر أكثر من تسعة ملايين شخص من أوكرانيا الحدود إلى البلدان المجاورة منذ بداية الحرب الشاملة الروسية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بولندا: استقبلنا أكثر من 5 ملايين أوكرانى منذ بداية الحرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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