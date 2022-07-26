العالم اليوم - ملكة جمال لبنان 2022 تكشف لـ"دوت الخليج" مشروعها

انتم الان تتابعون خبر ملكة جمال لبنان 2022 تكشف لـ"دوت الخليج" مشروعها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 26 يوليو 2022 05:15 مساءً - كشفت ملكة جمال لبنان لعام 2022، في حديثها لـ"دوت الخليج"، عن مشروع ولايتها، حيث قالت إنها ستركز على رعاية الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية.

وعرّفت الملكة عن نفسها قائلة: "أنا ياسمينا زيتون، وأبلغ من العمر 19 عاماً، أنا من كفرشوبا (جنوبي لبنان)، وهذه أحلى لحظة في حياتي لأنّي حقّقت حلمي، وجنينا أنا وأهلي ثمار التعب لأصل إلى هنا وأفوز بلقب ملكة جمال لبنان".

وعن ثقافتها وسرعة بديهتها التي ميّزت إجاباتها على المسرح، قالت: "هذه موهبة موجودة لديّ، ولذلك اخترت مجال الصحافة والإعلام كي أتخصّص به، ومشاركتي اليوم في مسابقة ملكة جمال لبنان كانت بنيّة أن أوصل صوتي إلى أكبر عدد من الناس، والحمد لله تمكّنت من إجاباتي التي تميّزت بسرعة البديهة".

كما كان لملكة جمال العالم 2021، البولندية كارولينا بيالافسكا، لقاء مع "دوت الخليج"، صرّحت فيه: "إنه لشرف كبير أن أزور لبنان خصوصاً في هذا الوقت الصعب، وهذا الحدث يجلب الكثير من الضوء للبنان، وكأنّ عيون العالم مسلّطة الآن على هذا البلد وعلى بيروت تحديداً لمتابعة هذا الحدث الذي بذلت فيه الصبايا الجميلات قصارى جهدهنّ لتحقيق الأفضل في المسابقة".

وتابعت: "حدّدت المشتركات أهدافهنّ الجميلة من المشاركة في هذه المسابقة، وهذا من أهمّ الأمور في الحياة، لأنّنا إذا أعطينا مهمّات للمشتركات، نكون بذلك قد منحناهنّ أهدافاً لا تزول، وبذلك يمكن للفائزة مساعدة وطنها، ثم مساعدة العالم عبر المشاركة بمسابقة ملكة جمال العالم".

وأضافت: "سألتقي بالفائزة قريباً جداً أثناء تنظيم مسابقة ملكة جمال العالم لهذا العام، وهذا يشكّل بالنسبة لي امتيازاً لا يُصدّق، خصوصاً وأنّ كلّ الفتيات أبلينا بلاء حسناً".

وختمت بياليفسكا حديثها عن زيارتها للبنان، بالقول: "لبنان بلد جميل، ومع أنّي لم أرَ الكثير من الأماكن كوني وصلت قبل يوميْن فقط، ولكنّ الناس، والثقافة، والمطبخ اللبناني، كلّها أمور مذهلة صادفتها".

أما رئيسة مجلس إدارة منظّمة ملكة جمال العالم جوليا مورلي، فصرّحت لـ"دوت الخليج": "لبنان بلد مميز وجميل والكل هنا يملك قلوباً جميلة، لذلك أقول للجميع لا تقلقوا، وزوروا هذا البلد، وعلى الرغم من كلّ شيء، الكلّ مستعدّ للمضي قدماً إلى الأمام".

وأضافت: "السياحة هي أفضل ما يمكن للمرء أن يحصل عليه، وهنا في لبنان قاموا بعمل مذهل، وانظروا إلى الفتيات الشابات هنا، ألا توافقوني الرأي أنّهن جميعاً جميلات، وباستطاعتهنّ أن يمثّلن لبنان بشكل جيّد جداً، كما أنّ رفقتهنّ ممتعة، وقد قاموا بعمل جميل جداً الليلة".

وعن انطباعاتها بالحفل، أكدت النجمة اللبنانيّة نانسي عجرم لـ"دوت الخليج": "هذا احتفال لبناني بامتياز، وقد اشتقنا للحياة والفرح والجمال في لبنان، وأنا فخورة جداً بمشاركتي اليوم في هذا الحدث، وهذا لبنان الذي نحبّ".

وعن نجاح وكواليس أغنيتها الجديدة "صح صح" قالت: "نشرت كواليس العمل بمعظمها على مواقع التواصل الاجتماعيّ، وقد أحببتُ كثيراً التعاون الذي جمعني بمارشميلو الذي أضاف إلى الأغنية الإيقاع الذي اشتهر به والذي أحبّه الجمهور أيضاً وخصوصاً المراهقين، وأنا سعيدة لأنّ لأغنية وصلت إلى عدد كبير من الناس".

من جهتها، أعربت ملكة جمال لبنان السابقة مايا رعيدي عن تمنياتها للملكة الجديدة التي سلّمتها التاج بالقول: "أتمنّى لها أيّاماً أفضل، وأن تحقّق كلّ ما تصبو إليه لأن السنة تمرّ سريعاً، لذا عليها التركيز على مهمّتها، ونصحيتي لها أن يبقى لبنان الملهم الأوّل لها أيّا كان مشروعها ومهمّتها".