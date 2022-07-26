عاجل- النقد الدولى يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمى إلى 3.2%

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لتوقعات صندوق النقد، سيتباطأ نمو الاقتصاد العالمى من 6.1% فى العام الماضى إلى 3.2% هذا العام و2.9% فى العام المقبل، وهو ما يمثل انخفاضًا قدره 0.4 و0.7 نقطة مئوية عن أبريل.
وأوضح صندوق النقد الدولى فى تقرير آفاق الاقتصاد العالمى لشهر يوليو، أن التضخم الأعلى من المتوقع، وخصوصا فى الولايات المتحدة والصين والاقتصادات الأوروبية الرئيسية، أدى إلى تشديد الأوضاع المالية العالمية، وفقا لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.
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