العالم اليوم - الخليج للتأمين الكويتية تفوز بعقد بـ 1.15 مليار دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 26 يوليو 2022 04:18 مساءً - قالت مجموعة الخليج للتأمين الكويتية اليوم الثلاثاء إنها وقعت عقدًا لتقديم خدمات التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين المعروف باسم "عافية" بقيمة إجمالية 354.56 مليون دينار، أي نحو 1.15 مليار دولار.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة الكويتية أن تاريخ بداية تقديم الخدمة سيكون 16 سبتمبر 2022 ولمدة عامين.

وأشارت الشركة إلى أن أثر هذا العقد سيتضح على المركز المالي للمجموعة، كواحدة من خطوات تفعيل العقد المتفق عليها.

ويعد برنامج "عافية" نظامًا للتأمين الصحي لمواطني دولة الكويت المتقاعدين، وقد أُطلق منذ عام 2014.

وتلتزم وزارة الصحة الكويتية بتوفير الرعاية الصحية للمشمولين بنظام "عافية" من خلال شبكة من مقدمي الخدمات الطبية في القطاع الأهلي بالدولة، والذي يشمل أكثر من 120 مقدم خدمة ونحو 800 طبيب.