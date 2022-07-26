نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدارة تسجيل جديد للوظائف الحكومية Jadara وشروط التقديم على وظيفة إدارية بجدارة 1444 حساب نقاط المفاضلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة جدارة تسجيل جديد للوظائف الحكومية يبحث عنها آلاف من شباب وفتيات المملكة العربية السعودية الباحثين عن فرص عمل بعد الانتهاء من الدراسة وتخرجهم من الجامعات الحكومية والخاصة، حيث تسعى دائمًا الجهات المعنية في إطار الأوامر الملكية الصادرة من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بتوفير وظائف مناسبة في شتى المجالات لأبناء الوطن السعودي ضمن رؤية 2030 لتطوير بلاد الحرمين الشريفين في مختلف المجالات، ومن ثم خصصت نظام جدارة المتكامل كمنصة تحتوي على فرص العمل الشاغرة بالتخصصات المدنية والعسكرية المتاحة للشباب والنساء، بالإضافة إلى استعراض شروط التقديم على وظيفة إدارية بجدارة 1444هـ.

منصة جدارة Jadara

نشرت صفحة وظائف تعليمية التابعة لوزارة التعليم السعودية تويتة على موقع التغريدات القصيرة تويتر تشير فيها إلى تحديث البيانات في جدارة لجميع الشباب والبنات من خريجي وخريجات الجامعات سواء العام الماضي أو الأعوام الماضية؛ إستعدادًا للتقدم إلى أي فرصة جديدة للعمل، ويعد مسار أو نظام جدارة منظومة إلكترونية رقمية شاملة لإيجاد مسار موحد ومُحكم لتكون حلقة وصل بين الراغب في العمل والوظائف الحكومية التي تعلن عنها الشركات بين الحين والأخر.

جدارة تسجيل جديد للوظائف الحكومية

قبل التسجيل في خدمات جدارة لابد من إنشاء حساب جديد عبر منصة جدار مسار (إن لم يكن لديك حسابًا من قبل) ثم إتباع الآتي:

ادخال البيانات المطلوبة الشخصية بدقة وعناية. تعبئة المعلومات الخاصة بالمتقدم لإنشاء C.V. أو السيرة الذاتية. رفع وثيقة مؤهله العلمي إثباتًا للمعلومات المدخلة للوظيفة المتقدم لها. ثم البدء في تصفح الموقع والبحث عن الإعلانات للوظائف الشاغرة التي تتناسب مع المؤهل الدراسي. البدء في المراقبة المستمرة لـ نتائج الترشيح ضمن التوقيت الزمني الذي وضعه النظام.

شروط التقديم على وظيفة إدارية بجدارة 1444

هناك بعد المعايير والشروط الضرورية التي لابد من توافرها في أي شاب أو فتاة قبل أن يتقدموا للوظيفه وتتمثل في التالي:

أولًا لابد أن يسجل المستخدم وينشئ حساب له عبر المنصة كما ذكرنا آنفًا.

التحلي بالصبر عند تنفيذ خطوات التقدم للإعلانات الموجودة بالموقع وعملية التحقق من وثيقة التخرج والشهادة.

التأكد من مصداقية المعلومات المدخلة في نظام الموقع الالكتروني.

يجب أن تكون الوظيفة المطلوبة متاحة ولاتزال قيد الإعلان عنها فضلًا عن تماشيها مع أوراق الاعتماد الأكاديمية الخاصة بالمتقدم.

ألا يكون المواطن حاصل على بكالوريوس أو درجة علمية أكثر من ذلك.

يجب أن يكون المسجل من أصل سعودي وحاملًا للجنسية السعودية.

ويجب كذلك توفير جميع المستندات المطلوبة إلكترونيًا عند القبول في وظيفتك المعلن عنها.

كيفية حساب نقاط المفاضلة في جدارة 1444

تستطيع بكل سهولة معرفة طريقة حساب نقاط جداره من خلال الجدول البسيط التالي: