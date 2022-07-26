نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى ينزل الضمان الاجتماعي المطور العد التنازلي لهذا الشهر 1444؟.. وزارة الموارد البشرية توضح في المقال التالي
إن برنامج الضمان المطور من البرامج التي قامت بإطلاقها وزارة الموارد ويهدف لتقديم دعماً مادياً لجميع الفئات الفقيرة والتي عادة ما تكون مهمشة تماماً، ولكن الحكومة تهتم بهم كثيراً وتحرص على أن يعيشوا حياة كريمة وتمد لهم دائماً يد العون، ومن خلال هذا المقال سنوضح لكم متى ينزل الضمان الاجتماعي المطور لهذا الشهر.
متى ينزل الضمان الاجتماعي المطور العد التنازلي 1444؟
إن ميعاد صرف رواتب الضمان المطور بهذا الشهر سيكون بتاريخ واحد أغسطس، ولقد وضحت وزارة الموارد بأن موعد الصرف يكون بيوماً موحداً لمستفيدي الضمان والمستحقين الذين قد تقدموا بمرحلة سابقة هم أولى في الصرف من غيرهم.
التسجيل بالضمان المطور
بإمكانك أن تستفيد من الضمان المطور عبر التسجيل الإلكتروني واتباع خطوات المساهمة في ذلك وهي كالآتي:
- أولاً تتوجه لنظام الضمان المطور.
- تقوم بالضغط على اختيار تسجيل الدخول.
- تنقر على كلمة تسجيل جديد.
- تدخل رقم الهوية.
- تكتب تاريخ الميلاد.
- تضع كلمة السر وتؤكدها.
- تضيف رمز التحقق.
- توافق على الإقرار والتعهد.
- تضغط على كلمة تسجيل.
- تتبع التعليمات المطلوبة.
- تسجل دخول للبوابة الرقمية.
- تضغط فوق الملف الموحد المتواجد بشريط الأدوات بالأعلى.
- تدخل المعلومات وكذلك البيانات التي يتم طلبها.
- تتحقق من جميع البيانات.
- تضغط فوق تقديم البيانات.
- تنقر على اختيار تعبئة بيانات المنزل.
- تستكمل تعبئة البيانات المطلوبة ثم تعود لواجهة الحساب.
- تنتقل لقائمة البرنامج ثم التقديم على البرنامج الذي يناسبك.
فئات مستحقة للضمان المطور
إن وزارة الموارد قد عملت على التحديد للفئات المستفيدة من الضمان المطور، وهو يشمل شرائح متعددة بالمجتمع السعودي، وإليكم هذه الفئات وهي كالآتي:
- الأفراد الذين ليس لديهم قدرة على العمل سواء كان هذا الأمر بسبب عجز دائم أو حتى مؤقت.
- الأطفال الأيتام.
- أطفال مجهولي النسب وهذا إن كان الأب أو حتى الأب والأم معاً.
- أطفال فقدوا الآباء
- سيدات مطلقات أو مهجورات.
- النساء الذين لا يوجد لديهم عائل.
- زوجة المفقود والغائب.
- الزوجة التابعة لزوج مدمن المخدرات.
- سيدات أرامل.
- أبناء السيدات السعوديات سواء كانوا أرامل أو مطلقات.
- كبار السن الواقعين بعمر الشيخوخة وليس لديهم أي مقدرة على العمل رجالاً ونساءً.
- جميع أسر المملكة الذين لا يجدون من يعولهم مثال على ذلك الأسرة المهجورة والأسرة الخاصة بالشخص المفقود أو الغائب، وأسرتك مدمن المخدرات.
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