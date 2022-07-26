نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض آهل 100,000 بدون كفيل و بدون رسوم بالتقسيط على 60 شهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحاول دائماً بنك التنمية الإجتماعية بالسعودية مساعدة المواطنين وكذلك المواطنات السعوديين وذلك من خلال تقديم أفضل العروض التمويلية الميسرة كنا يحاول دائماً إلى تقديم كل ما هو جديد لذلك يوفر بنك التنمية الإجتماعية عرض جديد وهو قرض آهل بقيمة مالية ربما تصل إلى 100,000 ريال سعودي بدلاً من 60,000 ريال سعودي ومن خلال مقالنا بموقع ثقفني سوف نعرض لكم أهم تفاصيل قرض آهل بقيمة الجديدة 100 ألف ريال سعودي.

قرض آهل 100,000 بدون كفيل لدى بنك التنمية الإجتماعية بالسعودية

إحدى أهم المنتجات التمويلية الميسرة للأفراد من بنك التنمية الإجتماعية قرض آهل والذى يتميز بأنه تمويل لا يتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي بالمملكة العربية السعودية وهناك أيضاً العديد من المزايا الأخرى وهي

يتميز قرض آهل بأنه متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يتميز قرض آهل بأنه لا يحتاج إلى أى رسوم إدارية عند التقديم.

يتميز أيضاً قرض آهل من بنك التنمية الإجتماعية بالسعودية بأنه بدون كفيل للعاملين بالقطاع الحكومي.

كما يتميز قرض آهل بأن التمويل يبدأ من 18000 ريال سعودي وربما يصل إلى 100,000 ريال.

متاح منتج آهل بفترة سداد ميسرة ومرنة تصل إلى 60 شهر.

يتم أيضاً الإعفاء في حالة حدوث وفاة أو عجز كلى لاقدر الله.

تتم كذلك تسديد قيمة الأقساط بصورة شهرية.

شروط قرض آهل لدى بنك التنمية الإجتماعية بالسعودية

متوفر قرض آهل بقيمة إجمالية بلغت 100,000 بدون أى رسوم إدارية ولكن هناك الشروط الواجب توفرها من أجل الحصول على التمويل و هي

قرض آهل بدون كفيل للعاملين بالقطاع الحكومي بالمملكة العربية السعودية.

يشترط أيضاً أن يقدم العاملين بالقطاع الخاص وكذلك المتقاعدين كفيل.

كما يشترط أن يكون سن العميل المتقدم لا يتعدى 70 عام.

يشترط كذلك أن يكون دخل العميل المتقدم لا يتعدى 14,500 ريال سعودي.

أيضاً يشترط أن يكون لدى المتقدم سجل ائتماني جيد.

طريقة التقديم على قرض آهل لدى بنك التنمية الإجتماعية

يمكن طلب قرض آهل بخطوات بسيطة اونلاين من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك التنمية الإجتماعية بالسعودية ثم الدخول على رابط قرض آهل ثم الدخول على البوابة الإلكترونية واكتمال الطلب بإدخال البيانات المطلوبة.