نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل نزل راتب التأهيل الشامل اليوم لهذا الشهر 1443 يوليو 2022؟.. وزارة الموارد البشرية تُجيب في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الموارد البشرية عن الإجابة بشأن هل نزل راتب التأهيل الشامل اليوم يتابع المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة أحدث أخبار نزول راتب التأهيل الشهري، ويعد برنامج التأهيل الشامل هو أحد برامج وزارة الموارد البشرية لتقديم الرعاية المالية للمواطنين من ذوي الإعاقة، وفيما يلي سنوضح حقيقة صرف راتب التأهيل اليوم.

هل نزل راتب التأهيل الشامل اليوم؟

صباح اليوم الثلاثاء 26/7/2022 قامت وزارة الموارد البشرية بالإعلان عن نزول راتب التأهيل الشامل في حسابات المستفيدين من الدعم، وأشارت الوزارة إلى أنه تم صرف دعم شهر ذي الحجة دون إضافة أي زيادة في الراتب، ويستطيع كل مستفيد من دعم التأهيل صرف راتب اليوم، وكما صرح خادم الحرمين بأنه لا توجد أي رواتب إضافية ويحصل المستفيدين على نفس المبلغ كما هو كل شهر.





كيفية التسجيل في التأهيل الشامل

بخطوات بسيطة يتمكن المواطن من التسجيل في برنامج التأهيل الشامل بعد مراجعة شروط الاستحقاق، والخطوات كالتالي:

التوجه إلى موقع “وزارة الموارد البشرية“

اضغط على زر “الخدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية”.

قم بتسجيل “اسم المستخدم وكلمة المرور” في حالة إذا كان لديك حساب خاص بك، بينما في حالة عدم توفر حساب يمكنك إنشاء”حساب جديد”.

اضغط “الخدمات الإلكترونية”.

اضغط “خدمات الإعاقة”.

قم بتسجيل كافة البيانات بالإضافة إلى رقم الحساب البنكي للمستفيد.

اضغط “تقديم الطلب”.





خطوات الاستعلام عن راتب التأهيل الشامل

يستطيع المواطن المستفيد من برنامج التأهيل الشامل الاستعلام عن راتب التأهيل من خلال موقع الوزارة باتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى بوابة “وزارة الموارد البشرية” الرسمية.

قم بكتابة “رقم المستفيد”.

ادخل “رقم الهوية”.

اضغط على “عرض”.

للاستعلام اضغط “خدمات”.

ستظهر لك صفحة تحتوي على المعلومات الخاصة بك.

برنامج التأهيل الشامل

يقوم برنامج التأهيل الشامل بتقديم الدعم المالي للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويوفر البرنامج الرعاية المالية للأشخاص الذين لديهم إعاقة جسدية أو ذهنية تمنعهم من مزاولة العمل أو الالتحاق بأي مهنة، لذا قامت وزارة الموارد البشرية بتخصيص البرنامج ليحصل كل شخص لديه إعاقة على راتب شهري لمساعدتهم على توفير متطلبات الحياة الكريمة.