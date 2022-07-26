تصريح 5 سنوات وزارة الحج والعمرة وإتاحة خدمة تصاريح والتعليمات الصحية

قامت وزارة الحج والعمرة في السعودية بتوضيح أقل عمر لحجز تصريح العمرة وهو 5 سنوات، وذلك مع إتاحة خدمة تصاريح العمرة لدى المملكة العربية السعودية وحجز المواعيد بداية من شهر محرم من العام المقبل 1444هـ، وقد قالت الوزارة في إنفوجراف صادر عنها وفي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، إن الأطفال يمكنهم دخول المسجد الحرام بمرافقة أحد الوالدين للصلاة، موضحة أن أقل عمر لحجز تصريح العمرة هو 5 سنوات بشرط عدم إصابتهم أو مخالطتهم لمصاب بفيروس كورونا بسبب الظروف التي تمر بها البلاد مؤخراً.

إتاحة خدمة تصاريح العمرة الجديدة

أعلنت وزارة الحج والعمرة في وقت سابق، عن إتاحة خدمة تصاريح العمرة وحجز موعد العمر من خلال تطبيق اعتمرنا بداية من شهر محرم من العام القادم 1444هـ الموافق 30/ 7/ 2022م، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتسهيل وتبسيط الخدمات المُقدمة للمعتمرين والزوار لتأدية مناسك العمرة بشكل مطمأن وميسر، كما يتيح اعتمرنا الكثير من الخيارات المتنوعة لحجز المواعيد بحسب الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام على مدار الساعة، ويقدم التطبيق بعض من التعليمات لدخول المسجد الحرام والمسجد النبوي وذلك في إطار بذل المجهود اللازم لتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين.

خطوات حجز تصريح عمرة من توكلنا أو اعتمرنا 1444

يمكن للمعتمر حجز أداء مناسك عمرة من خلال تطبيق توكلنا أو اعتمرنا لعام 1444 هـ من خلال اتباع الخطوات الآتية:

تسجيل الدخول من خلال تطبيق توكلنا السعودي.

الضغط فوق الخدمات في الشريط السفلي.

الانتقال إلى علامة التبويب خدمات الحج والعمرة.

القيام بالنقر فوق ترخيص الخدمة.

اختيار أداء العمرة ثم الضغط فوق متابعة.

تحديد الأشخاص الذين نريد إضافتهم إلى البطاقة.

النقر على زر المتابعة، اختيار الوقت والتاريخ المناسبين للعمرة.

اختيار نقطة الدخول الخاصة بالمعتمر.

تحديد مكان الإقامة ثم الموافقة على التعهد، والضغط فوق رمز تصريح الإصدار عند الانتهاء.

تعليمات صحية دخول المسجد الحرام للمعتمر

توجد بعض الاشتراطات لإصدار وإتاحة تصاريح العمرة وبعض الاحتياطات لدخول المسجد الحرام وذلك حتى يتم سلامة الحالة الصحية طبقاً لتطبيق توكلنا، فمن تثبت إصابته أو مخالطته لأحد مصابي كورونا يتم إلغاء تصريحه من خلال التطبيق، ذلك بالإضافة إلى اشتراط الالتزام بلبس الكمامة طوال فترة التواجد داخل الحرم، كما يجب الالتزام بالخروج من الحرم مع نهاية فترة التصحيح، بالإضافة إلى ذلك عدم حمل الحقائب والأمتعة غير المصرح لها بالدخول إلى الحرم حتى نحافظ على سلامة المعتمرين.