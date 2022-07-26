وزارة التعليم تُعلن رسميًا “التقويم الدراسي 1444 السعودية بعد التعديل” الأخير بنظام الثلاث فصول

وزارة التعليم عدلت التقويم الدراسي للعام القادم 1444 ليُصبح ثلاث فصول أيضًا، وهذا بعد قرارات التعديلات بنظام التعليم، الذي يتم الموافقة عليها جميعاً من مجلس الوزراء، حتى يتم التطبيق للمرحلة الثانية خلال العام القادم، ومن خلال هذا المقال سنقوم بتوضيح التقويم الدراسي 1444 بعد التعديل وأهم التفاصيل التي تدور حول هذا الأمر.

التقويم الدراسي 1444 بعد التعديل

بالعام السابق وزارة التعليم قامت بالإعلان عن تعديلات بالتقويم عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، ولقد تم الإعلان عن هذا النظام الجديد بنظام الثلاث فصول، والذي كان من ضمن الأشياء التي تم تغييرها، فلقد تم التعديل بأيام الدراسة والمواعيد الخاصة بالاختبارات الفصلية، وغيرها من الأشياء الأخرى، وإليكم تقويم العام القادم 1444 وهو كالآتي:

الترم الأول بدايته 28 أغسطس الموافق 21 محرم.

يحتوي العام على ثلاثة ترم.

به خمس إجازات مطولة.

عدد أيام الدراسة الفعلية

يحصل الطلاب على الإجازة الخاصة باليوم الوطني من 21 سبتمبر الموافق 25 صفر.

ثم الإجازة المطولة الأولى 16 أكتوبر الموافق 20 ربيع أول.

الإجازة المطولة الثانية 10 نوفمبر الموافق 16 ربيع آخر.

إجازة الفصل الأول تبدأ 24 نوفمبر الموافق 30 ربيع ثاني.

يبدأ الترم الثاني 4 ديسمبر الموافق 10 جمادى الأول.

الإجازة المطولة الأولى بالترم الثاني 18 ديسمبر الموافق 24 جمادى الأول.

الإجازة المطولة الثانية بتاريخ 15 يناير الموافق 22 جمادي الآخر.

إجازة الترم الثاني تبدأ اثنين مارس الموافق 10 شعبان.

بداية الترم الثاني 12 مارس الموافق 20 شعبان.

إجازة عيد الفطر تبدأ 13 أبريل الموافق 22 رمضان.

العودة للدراسة بعد انتهاء إجازة العيد 26 أبريل الموافق 6 شوال.

الإجازة المطولة الأخيرة خلال العام 28 مايو الموافق 10 ذو القعدة.

إجازة انتهاء العام تبدأ 22 يونيو الموافق أربعة ذو الحجة.

عدد أيام الإجازات بالعام القادم

إن الوزارة وضحت كافة التعديلات الحديثة التي أدخلت على نظام التعليم السعودي، إذ أنه أصبح أطول من ذي قبل، فالعام الدراسي ستكون بدايته مع أول شهر صفر، وينتهي مع بداية شهر ذي الحجة، أي أنه يعد عاماً كاملاً بشكل تقريبي، أي يقضي الطلاب أيام كثيرة في الدراسة، وبالتالي يحصلوا على إجازات قدرها 39 يوم بدون حساب إجازات نهاية العام، أما إن تم احتسابها يصبح أيام الإجازات 69 يوم تخصم هذه الإجازات على 12 إجازة.