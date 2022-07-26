تسجيل الدخول إلى نظام جدارة بالخطوات masar.sa شروط التقديم لوظائف جداره الحكومية 1444

تسجيل الدخول إلى نظام جدارة بالخطوات، الذي يُعد إحدى المنظومات الإلكترونية المتكاملة والتي أُنشئت قبل سنوات لإيجاد مسار موحد للراغبين في التقديم على الوظائف، التي يتم الإعلان عنها من قبل الجهات الحكومية السعودية، حيث قامت وزارة الخدمة المدنية عام 1433 بإنشاء نظام جدارة، لتوفير عدد كبير من فرص العمل الحكومية تناسب المؤهلات والخبرات العديدة للأشخاص بالمملكة، ولهذا نستعرض لك عزيزي القارئ خطوات التسجيل في نظام جدارة 1444.

نظام جدارة 1444

يُعد نظام جدارة خدمة جديدة تقدمها وزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، لتسهيل عملية التوظيف الحكومي حيث يبحث الكثيرين في المملكة عن وظيفة مناسبة للتأهيل، وذلك في ضمن إطار الحكومة السعودية في إعطاء الأولوية لأبناء الشعب في شغل الوظائف الحكومية والخاصة، لذلك تم إعداد نظام جداره لكي يتيح توفير الكثير من الوظائف الحكومية للمؤهلين والأكثر كفاءة.

شروط التقديم لوظائف جدارة

وقد حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدد من الشروط الواجب توافرها لقبول طلب الحصول على وظائف جدارة والتي جاءت على النحو التالـي:

يجب أن يكون مقدم الطلب يحمل الجنسية السعودية.

كما يجب إدخال كافة البيانات الشخصية صحيحة لمطابقتها بالبيانات الموضحة في الهوية الوطنية، لاجتياز مرحلة التحقق بعد التسجيل.

بينما يجب إرفاق الطلب بالمستندات المطلوبة بجودة عالية لكي تكون البيانات واضحة.

وعند رفض المستندات يجب إرسالها مرة أخرى خلال 48 ساعة.

وكذلك يجب كتابة البريد الإلكتروني يكون صالحاً لإرسال نتيجة التدقيق ومراجعة البيانات.

كما لا يمكن إدخال أو إضافة بيانات جديدة بعد مرحلة التدقيق.

تسجيل الدخول إلى نظام جدارة بالخطوات