خطوات الاستفسار عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب وعبر التطبيق

خطوات الاستفسار عن فاتورة الكهرباء، نقدم لكم خطوات الاستفسار عن فاتورة الكهرباء في المملكة برقم الحساب، ودائما ما تسعى المملكة إلى إتاحة حاجات المواطنين من تقديم أفضل الخدمات، إلى تسهيل إجراءات الحكومة الروتينية إلى أكبر حد ممكن، وبإمكان المواطن الآن أن يقوم بالاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء وكذلك يمكن استخدام تلك الخدمات في الاستفسار عن فواتير شهرية أخرى، وذلك عبر الهاتف الجوال، والذي ينتج من خلالة توفير وقت وجهد المواطن مما يؤدي إلى القضاء على الزحام الذي يسبب تكدسات في الطرق وداخل المباني الحكومية لطرح الأسئلة المتنوعة، ويوجد عدد من الطرق المتوفرة للاستفسار عن فاتورة الكهرباء الخاصة بك، مث: “رقم حساب المواطن / تطبيق الكهرباء الحكومي / تطبيق الكهرباء الحكومي / حاسبة فاتورة الكهرباء”.

خطوات الاستفسار عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب:

يستطيع المواطن السعودي الاستفسار عن الفاتورة بشكل إلكتروني، ويتم ذلك من خلال تنفيذ الخطوات التالية:

في البداية يجب تسجيل الدخول على موقع الشركة السعودية للكهرباء الرسمي.

ثم قم بتحديد خدمات المشتركين والموجودة في أعلى الصفحة.

كما يجب النقر على زر “فاتورتك” الموجود في القائمة الأساسية.

أيضا عليك فتح “الفاتورة الإلكترونية”.

يوجد عدد من الخيارات المتاحة في القائمة قم بتحديد “الاشتراك في فاتورة ثابتة”.

كذلك يجب كتابة رقم الحساب، مع ضرورة الـتأكد من صحته.

في النهاية قم بالنقر على أيقونة “التحقق”، بعدها انتظر ثواني وسوف تظهر لك الفاتورة الخاصة بك وبها القيمة.

طريقة الاستعلام عن الفاتورة باستخدام التطبيق:

بعد أن قامت الشركة بإصدار تطبيق الشركة، فيمكننا الآن الاستفسار عن قيمة فاتورة الكهرباء وأيضًا يمكنك سدادها عبر هذا التطبيق، وكذلك يقدم هذا التطبيق العديد من الخدمات المتعددة، ويمكن الاستعلام من خلال الخطوات القادمة: