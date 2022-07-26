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عمر شويل - جدة المربع الإلكتروني للنتائج 2022 للإعلان عن نتائج الطلاب في المراح التعليمية من التعليم الأساسي، وتقوم وزارة التربية والتعليم بتوفير استخراج نتائج الثانوية العامة بالدور الأول والثاني عبر تطبيق سهل الإلكتروني من الهاتف النقال، وقد أنهت المدارس الاختبارات الورقية لها في الدور الثاني 2022-1443 بالكويت وبدأ مؤشر جوجل بالكويت يشير لارتفاع البحث عنها.

تطبيق سهل الإلكتروني

هو تطبيق إلكتروني تم تنزيله من خلال متجر جوجل بلاي على الهاتف النقال، وقد قامت وزارة التربية والتعليم بتوفير نتائج الدور الأول للثانوية العامة عبر هذا التطبيق الإلكتروني، وبدأ إعادة استخدام التطبيق من جديد لاستخراج نتائج الدور الثاني بعد الإعلان عن الانتهاء من تصحيح جميع نتائج الطلاب وبداية تنزيل النتائج.

المربع الإلكتروني للنتائج 2022 الثانوية العامة الدور الثاني Sahl تطبيق سهل moe.edu.kw

وقد بدأ طلاب الثانوية العامة الاختبارات من جديد للدور الثاني في كل من القسم العلمي والأدبي والديني في بداية الأسبوع الماضي، وانتهت جميع الاختبارات يوم الخميس في نهاية نفس الأسبوع، وشرعت كنترولات التصحيح في تصحيح نتائج الطالب فور الانتهاء من كل مادة، وبدأت لجان المراجعة في مراجعة النتائج للتأكد من الحصول على الدرجات المنضبطة والمستحقة للطلاب.

هل ظهرت نتائج الدور الثاني عبر المربع الإلكتروني للنتائج 2022

يقوم موقع وزارة التعليم بدولة الكويت بالإعلان عن كل ما يخص التعليم في الدولة، ويتم استخراج نتائج المرحلة الأساسية على المربع الإلكتروني للنتائج، بينما أعلنت الوزارة في نتائج الدور الأول من الثانوية العامة توفير النتائج عبر تطبيق سهل، ويكون على طلاب الدور الثاني من الثانوية العامة الدخول على التطبيق على الهاتف النقال، أو تنزيله، للاستعلام عن نزول النتائج.

استخراج نتائج الطلاب بالكويت

تتيح وزارة التربية والتعليم منصات الوزارة التعليمة لاستخراج نتائج الطلاب واستخراج الشهادات والمعدل الدراسي أيضا وكل ما يخص المعلم، حيث يعتبر بذلك نظام تعليمي متكامل: